Глава NASA призвал землян готовиться к столкновениям с астероидами

Астероиды, в том числе и крупные, приближаются к Земле очень часто и поэтому нужно быть готовым к столкновениям с ними, заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Речь о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, которую мы знаем, где есть жизнь, и это планета Земля", — цитирует главу NASA Independent.

Брайденстайн добавил, что правительство США поставило перед управлением задачу внести в каталог все астероиды, более 460 футов (140 м) в диаметре.

Он напомнил, что динозавры вымерли от удара астероида и призвал объединить усилия для мониторинга за опасными космическими объектами.

19 апреля стало известно, что астероид 2019 GC6 пролетел на расстоянии в 219 тыс. км от Земли — вдвое ближе среднего расстояния между планетой и Луной. При диаметре от 15 до 30 м он относится к категории потенциально опасных для Земли, так как в случае падения подобные небесные тела могут нанести серьезный ущерб.