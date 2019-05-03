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03.05.2019
Интерфакс-АВН

Боевые пловцы на учении в Крыму "нейтрализовали" подводных диверсантов

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Боевые пловцы
Боевые пловцы.
Источник изображения: РИА Новости/Олег Ласточкин

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Группа условных подводных диверсантов была уничтожена боевыми пловцами Черноморского флота на учении в Крыму, сообщил в четверг начальник пресс-службы ЧФ Алексей Рулёв.

"В Севастопольской бухте военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника", - заявил А.Рулёв.

По его словам, экипаж противодиверсионного катера "Грачонок" обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая игнорировала требования остановиться для досмотра.

"Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера "Грачонок" и патрульные катера "Раптор" с группами боевых пловцов", - сказал А.Рулёв,

"Цель была блокирована в акватории бухты, однако, условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих", - заявил начальник пресс-службы Черноморского флота.

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Страны
Польша
Россия
Проекты
03160 Раптор
21980 Грачонок
Военные учения
ЧФ
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