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03.05.2019
Российская газета

Моряки ТОФ спасли экипаж "затонувшей" китайской субмарины

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая в рамках учения "Морское взаимодействие-2019" "спасли" моряков затонувшей подлодки.

По легенде субмарина "Юаньчжэн" затонула на глубине 70 метров в акватории Желтого моря. На помощь ей отправились экипажи спасательных судов "Игорь Белоусов" и "Шандондао".

Совместно с морской авиацией они нашли аварийное судно, а после его обследования необитаемым подводным аппаратом эвакуировали личный состав с помощью глубоководного спасательного аппарата "АС-40".

"В свою очередь китайские коллеги провели спасательную операцию с экипажем подлодки "Комсомольск-на-Амуре", - отметили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

На кораблях "пострадавшим" оказали первую медпомощь, а затем провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.


Юлия Гарднер

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Страны
Китай
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
НПА
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