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03.05.2019
ТАСС

Росгвардия впервые представит багги огневой поддержки на параде Победы в Москве

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Багги "Чаборз-М3"
Багги "Чаборз-М3". Этот "медведеволк" пройдет и по болоту, и по лесу, и по снежной целине. Он легче и маневреннее любого бронеавтомобиля.
Источник изображения: Предоставлено пресс-службой Росгвардии

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что эта машина вышла удачной в плане возможностей модернизации и установки дополнительного вооружения

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Росгвардия впервые представит новый багги "Чаборз-М3" в конфигурирации машины легкой огневой поддержки на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Росгвардия продемонстрирует багги "Чаборз-М3" в варианте огневой поддержки, который предполагает установку 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 или АГС-30 в кормовой части машины. Основные характеристики багги остаются прежними", - сообщил источник.

По его словам, Росгвардия получает багги "Чаборз-М3" производства автомобильного завода "Чеченавто" и в штатной комплектации без дополнительного вооружения. "Машина вышла очень удачной в плане возможностей модернизации и установки дополнительного вооружения. На ней может устаналиваться практически все стрелково-гранатометное вооружение российского производства", - отметил источник.

Как отметил представитель ОПК, интерес к багги "Чаборз-М3" проявляют и вооруженные силы РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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