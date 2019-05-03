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03.05.2019
Военно-промышленный курьер

Российские военные за месяц отбили 12 атак на свою авиабазу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований не прекращаются попытки осуществления обстрелов авиабазы Хмеймим в Сирии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению, с начала апреля было 12 попыток атаковать российскую авиабазу.

Кроме того, боевики с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня пытались обстрелять и позиции сирийских войск в провинции Латакия. Все атаки были отражены.

"8 из 12 атак были проведены с использованием беспилотников. Все обстрелы отражены, ущерба объектам базы нет. При отражении обстрелов уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов", - сказали в Центре.

По имеющимся данным, обстрелы авиабазы Хмеймим осуществлялись из района населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб Атика. В Сирии боевики постоянно пытаются атаковать российскую базу. 

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
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