Российские военные за месяц отбили 12 атак на свою авиабазу

Со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований не прекращаются попытки осуществления обстрелов авиабазы Хмеймим в Сирии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению, с начала апреля было 12 попыток атаковать российскую авиабазу.

Кроме того, боевики с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня пытались обстрелять и позиции сирийских войск в провинции Латакия. Все атаки были отражены.

"8 из 12 атак были проведены с использованием беспилотников. Все обстрелы отражены, ущерба объектам базы нет. При отражении обстрелов уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов", - сказали в Центре.

По имеющимся данным, обстрелы авиабазы Хмеймим осуществлялись из района населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб Атика. В Сирии боевики постоянно пытаются атаковать российскую базу.