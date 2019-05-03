Президент Казахстана примет участие в стратегических командно-штабных учениях в Алматинской области

Нур-Султан. 2 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Талдыкорган (адмцентр Алматинской области) с рабочей поездкой, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"В Алматинской области глава государства посетит ряд производственных и социально-культурных объектов. Запланированы встречи с общественностью и предпринимателями региона, а также ознакомление с ходом весенне-полевых работ", - написал пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

Кроме того, сообщил он, К.Токаев примет участие в стратегических командно-штабных учениях "Айбалта-2019".