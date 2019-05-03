Авиасоединения ЦВО получили 60 новых парашютных систем

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - На вооружение авиационных соединений и частей Центрального военного округа поступило 60 новых парашютных систем, сообщили в четверг в пресс-службе ЦВО.

"Всего в ЦВО поступили 60 парашютных систем специального назначения: "Арбалет-1", "Арбалет-2", "Мальва-24", а также учебные парашюты Д-1-5У", - сказали в пресс-службе.

"Парашюты будут использоваться при выполнении прыжков, в том числе в поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемых аппаратов космических кораблей, а также для выполнения программы парашютной подготовки летным составом", - отметили в ЦВО.