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03.05.2019
Интерфакс-АВН

Авиасоединения ЦВО получили 60 новых парашютных систем

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Арбалет-2
Парашютная система специального назначения "Арбалет-2".
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - На вооружение авиационных соединений и частей Центрального военного округа поступило 60 новых парашютных систем, сообщили в четверг в пресс-службе ЦВО.

"Всего в ЦВО поступили 60 парашютных систем специального назначения: "Арбалет-1", "Арбалет-2", "Мальва-24", а также учебные парашюты Д-1-5У", - сказали в пресс-службе.

"Парашюты будут использоваться при выполнении прыжков, в том числе в поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемых аппаратов космических кораблей, а также для выполнения программы парашютной подготовки летным составом", - отметили в ЦВО.

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Страны
Россия
Продукция
Арбалет-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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