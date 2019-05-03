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03.05.2019
Интерфакс-АВН

Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею на следующей неделе

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Пхеньян. Архивное фото
Пхеньян. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гонконг. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США находятся на завершающей стадии подготовки визита спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана в Сеул на следующей неделе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.

По их данным, внешнеполитические ведомства двух стран обсуждают окончательные детали поездки, намеченной на 8-10 мая.

Согласно источникам, в Сеуле специальный представитель США проведет встречу "рабочей группы" со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном, на которой обсудит последние события в области безопасности на Корейском полуострове, а также пути возобновления переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном после неудачного саммита в Ханое.

Ожидается также, что стороны коснутся вопроса об оказании Южной Кореей гуманитарной помощи КНДР.

Правительство Республики Корея решило в 2017 году предоставить Северу гуманитарную помощь на сумму $8 млн через международные организации, но реализация этих планов была приостановлена на фоне ужесточения санкций США в отношении КНДР.

Поездка станет первым визитом С.Бигана в Сеул после февральского саммита.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
КНДР
США
Южная Корея
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