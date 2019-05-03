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03.05.2019
bmpd.livejournal.com

Первое боевое применение истребителей F-35A ВВС США

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ВВС США официально сообщили, что утром 30 апреля 2019 года два истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США были впервые применены в боевых действиях, нанеся удар с использованием управляемых авиационных бомб JDAM по объектам террористов "Исламского Государства" в Ираке. Целью стал туннель и склад боеприпасов в горах Хамрин близ Вади-Ашаю.

Один из истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 4-й истребительной эскадрильи 388-го истребительного крыла ВВС США, участвовавших в нанесении удара в Ираке 30.04.2019. Снимок сделан с самолета-заправщика KC-10A Extender ВВС США (с) Chris Drzazgowski / ВВС США

Самолеты входят в состав 4-й истребительной эскадрильи 388-го истребительного крыла ВВС США на авиабазе Хилл (штат Юта). Четыре истребителя F-35A (номера ВВС США 15-5163, 15-5176, 15-5180 и 15-5181) прибыли с Хилл на первое развертывание в составе сил Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) 15 апреля, с базированием на аэродроме Аль-Дафра в ОАЭ, откуда и был совершен первый боевой вылет 30 апреля. Всего, как сообщается, на Аль-Дафра в ходе первого развертывания должны быть сосредоточены 12 F-35A.

Со стороны bmpd напомним, что первым реальным боевым применением серийных истребителей семейства F-35 сейчас считается задействование истребителей F-35I (фактически сейчас это те же F-35A) ВВС Израиля при нанесении ударов по объектам на територии Сирии 22 мая 2018 года (до того было сообщено о произведенных 14 мая 2018 года первых "оперативных" боевых вылетах израильских F-35I - возможно, подразумевались разведывательные полеты).

Первое боевое применение американских F-35 состоялось 27 сентября 2018 года, когда два самолета F-35B из состава 211-й истребительно-бомбардировочной эскадрильи (VMFA-211) авиации Корпуса морской пехоты США с американского универсального десантного корабля LHD 2 Essex, находившегося в Аравийском море, нанесли удары управляемыми авиационными бомбами GBU-12 Paveway II и GBU-32 JDAM по объектам афганских талибов в Афганистане. Всего к настоящему времени самолеты F-35B морской пехоты США соверши более 100 боевых вылетов в Афганистане.

Судя по опубликованным фотографиям, принимавшие участие в нанесении ударов в Ираке 30 апреля 2019 года истребители F-35A ВВС США, как и задействовавшиеся чуть ранее в Афганистане F-35B морской пехоты США, оснащены так называемыми "линзами Люнеберга" для сокрытия истинной ЭПР самолета. Истребители F-35A в вылете 30 апреля также несли для самообороны на внешних подвесках по две управляемые ракеты Raytheon AIM-9X Sidewinder класса "воздух-воздух" ближнего боя.

Два истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 4-й истребительной эскадрильи 388-го истребительного крыла ВВС США, впервые участвовавших в нанесении удара в Ираке 30.04.2019. Снимки сделаны с самолета-заправщика KC-10A Extender ВВС США (с) Chris Drzazgowski / ВВС США

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Страны
Афганистан
Израиль
Ирак
ОАЭ
Сирия
США
Продукция
AIM-9
F-35
F-35A
F-35B
GBU-12
JDAM
Mark 83
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Истребитель 5 поколения
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