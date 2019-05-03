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03.05.2019
bmpd.livejournal.com

Президент Туркмении провел заседание Совета безопасности в пустыне

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Как сообщил веб-ресурс "Хроника Туркменистана", 30 апреля 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Совета безопасности [республики] в Каракумах. На место встречи глава государства добрался на вертолете [Leonardo Helicopters AW139] и шестиколесном внедорожнике [Mercedes-Benz G63 AMG 6x6] , а после заседания покатался на квадроцикле в сопровождении членов Совета безопасности.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на фоне вертолета Leonardo Helicopters AW139, 30.04.2019 (с) кадр из видео пресс-службы президента Туркмении

Очередное отвязное видео:

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Туркменистан
Продукция
AW-139
Компании
Daimler AG
Leonardo
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