Президент Туркмении провел заседание Совета безопасности в пустыне
Как сообщил веб-ресурс "Хроника Туркменистана", 30 апреля 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Совета безопасности [республики] в Каракумах. На место встречи глава государства добрался на вертолете [Leonardo Helicopters AW139] и шестиколесном внедорожнике [Mercedes-Benz G63 AMG 6x6] , а после заседания покатался на квадроцикле в сопровождении членов Совета безопасности.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на фоне вертолета Leonardo Helicopters AW139, 30.04.2019 (с) кадр из видео пресс-службы президента Туркмении
Очередное отвязное видео:
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