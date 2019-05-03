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03.05.2019
ТАСС

NASA не проводит независимое расследование инцидента при испытаниях Crew Dragon

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Crew Dragon (Dragon 2)
Дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2).
Источник изображения: SpaceX / Wikimedia

Глава ведомства Джим Брайденстайн уверен, что его подчиненные получат "очень точную информацию" о произошедшем

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не проводят собственное расследование в связи с неудачей при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил в среду директор NASA Джим Брайденстайн на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса по ассигнованиям.

Инцидент, о котором идет речь, имел место 20 апреля при проведении в штате Флорида огневых испытаний двигателей Crew Dragon. В SpaceX тогда уточнили, что "первоначальные тесты были успешными, однако последний привел к аномальной ситуации". Интернет-портал Space.com утверждал, что в связи с произошедшим корабль стал непригодным для дальнейшего применения.

Один из сенаторов спросил Брайденстайна на слушаниях, проводит ли NASA независимое расследование инцидента. Законодатель подчеркнул, что это предписано существующими в ведомстве правилами. Директор NASA ответил: "В настоящее время NASA проводит разбирательство, мы проводим его совместно с нашим партнером SpaceX".

Глава космического ведомства выразил уверенность в том, что его подчиненные получат "очень точную информацию" о произошедшем. "Это не строго независимое расследование", - признал Брайденстайн. Он также выразил уверенность в том, что SpaceX и NASA необходимо будет прийти к единому мнению о причинах неудачи на испытаниях до того, как на корабле Crew Dragon будут отправлены в космос астронавты.

SpaceX 2 марта осуществила запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
03.05.2019 17:53
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