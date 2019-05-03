Променяла на Пенни: Мэй уволила министра обороны

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки служебной информации с заседания Совета национальной безопасности о китайской телекоммуникационной компании Huawei. Новым главой Минобороны Великобритании назначена министр по международному развитию Пенни Мордонт, которая называла Россию угрозой мировому порядку.

Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки служебной информации с заседания Совета национальной безопасности о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Новым главой минобороны Великобритании назначена министр по международному развитию Пенни Мордонт, приводит РИА "Новости" сообщение канцелярии премьера.

"Королева рада одобрить назначение министром обороны Пенни Мордонт. Она также продолжит занимать пост министра по делам женщин и равенства", - говорится в сообщении канцелярии.

Стоит отметить, что Мордонт - ярая сторонница проведения Brexit "без сделки". Ей также принадлежат слова о том, что Россия представляет серьезную угрозу мировому порядку, так как "она использовала свое право вето в ООН 12 раз в ходе принятия решений по Сирии, дав Асаду зеленый свет на чудовищные преступления".

На освободившуюся должность Мордонт назначен замминистра юстиции, курирующий тюремную систему Британии, Рори Стюарт.

Сам Уильямсон отверг всяческую причастность к инциденту с утечкой, передает RT.

"Мне жаль, что вы считаете, что утечка возникла из моего ведомства. Я подчеркиваю, что это не так. Я категорически отрицаю, что имел какое-либо отношение к данной утечке, и уверен в том, что тщательное и официальное расследование подтвердит мою позицию", - говорится в письме Уильямсона премьер-министру Терезе Мэй, опубликованном в Twitter-аккаунте экс-министра.

"Подать в отставку означало бы признать, что я, мои гражданские сотрудники, мои военные советники и сотрудники моего аппарата несут ответственность за произошедшее, а это не так",

- также добавил Уильямсон.

Уильямсон известен в частности тем, что ранее призвал Россию "заткнуться". Об этом напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, прокомментировав его увольнение.

"Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться", - написала дипломат в фейсбуке.

В декабре прошлого года издание The Times со ссылкой на очевидца разговора Уильямсона и еще двух человек писало, что тогдашний глава министерства обороны Великобритании может быть причастен к "заговору" против Терезы Мэй, передает ФАН.

Свидетель беседы заявил о том, что Уильямсон похвастался приятелям своими планами скомпрометировать конкурентов в борьбе за пост главы британского кабмина. Как ранее сообщали СМИ, возможными преемниками Терезы Мэй могут стать глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр внутренних дел королевства Саджид Джавид.

"Я могу устранить Саджа и Джереми", - процитировал слова Уильямсона источник The Times.

При этом собеседник издания,

близкий к Уильямсону, назвал данный скандал политической уловкой и частью "порочащей кампании", направленной против министра обороны Великобритании.

Как сообщал тогда источник издания, у Уильямсона нет лидерских амбиций, и он намерен задержаться на своем посту как минимум на ближайшие два года.

Чуть ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Уильямсон является "министром войны". Заявление Лаврова прозвучало на следующий день после выступления Уильямсона, в котором глава минобороны Великобритании обвинил Москву в "незаконной деятельности на суше и на море", передает НСН.

Фразу о том, что Россия "должна заткнуться" Уильямсон произнес в связи с делом об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это Мария Захарова указала на неправоту Лондона.

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - указала представитель МИД России.

Член Совет Федерации Франц Клинцевич заявил, что выражения, которые позволил себе Гэвин Уильямсон, беспрецедентны и свидетельствуют о его полнейшем непрофессионализме.

"Высказывания, к которым прибег Гэвин Уильямсон, беспрецедентны для министра обороны крупной страны, свидетельство его полнейшего непрофессионализма. Это - позор Великобритании. Невозможно себе представить, чтобы нечто подобное публично произнес бы министр обороны России", - сказал сенатор.

По его словам, Уильямсон "никак не может расстаться с привычками, приобретенными в молодости, когда он выяснял отношения со своими сверстниками на молодежных тусовках при помощи ругани".

Рафаэль Фахрутдинов