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03.05.2019
Российская газета

США впервые применили истребитель F-35 в бою

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Источник изображения: rg.ru

Центральное командование ВВС США (AFCENT) объявило о боевом дебюте истребителей пятого поколения F-35. Пара малозаметных самолетов на северо-востоке Ирака нанесла удар по укрепленной сети тоннелей и складу оружия Исламского государства (террористическая организация, запрещена в РФ).

- Целью операции было помешать концентрации боеприпасов и сил, способных угрожать войскам коалиции в данном районе, - говорится в сообщении AFCENT. О результатах авиаудара не сообщается.

Ранее командование армии США сообщило, что истребители F-35А  с авиабазы Хилл, штат Юта, прибыли на военный аэродром Аль-Дафра в ОАЭ для участие в боевых операциях на Ближнем Востоке.

- У F-35A повсюду датчики. Он имеет усовершенствованный радар, собирает и объединяет всю информацию из боевого пространства в режиме реального времени. Он может делиться данными с другими F-35 или даже с самолетами четвертого поколения, - рассказал порталу Military пилот F-35A, командир 4-й истребительной эскадрильи подполковник Йозеф Моррис, .

Ранее собственную версию F-35, истребители Agir применил в бою Израиль. В Японии один из первых полетов на F-35 завершился катастрофой: самолет упал в Тихий океан, пилота не нашли.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Ирак
ОАЭ
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
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