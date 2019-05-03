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03.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России создали авиабомбу с парашютом и поплавком

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Концерн "Техмаш"
Концерн "Техмаш".
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал заместитель гендиректора АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

Оружие представили на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле, передает РИА "Новости".

"Мы представляем на выставке в качестве одного из ведущих образцов противолодочного оружия корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э". Она предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном и подводном положении, до глубин 600 метров", – сказал Кочкин.

Он отметил, что после сброса бомбы из самолёта или вертолёта в течение 4 минут происходит поиск цели, когда бомба зависает на поплавке на поверхности воды. Это является основным преимущество оружия.

В случае обнаружения цели, бомба отцепляется от парашюта и поплавка, затем уходит по нужной траектории.

"Акустик подводной лодки не слышит атаки со стороны авиабомбы, и лодка не может предпринять никакого маневра", – отметил Кочкин.

Ранее в России отложили принятие на вооружение новейшей российской бомбы "Дрель" с дальностью планирования 30 километров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПБК-500У
Компании
Техмаш НПК
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