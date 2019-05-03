На курильском острове Кунашир введена в действие зона боевого дежурства ПВО - Минобороны РФ

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проинспектировал создание военной инфраструктуры на курильских островах Итуруп и Кунашир, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Он проверил уже приступившую к работе зону боевого дежурства ПВО на Кунашире, социальную инфраструктуру, заслушал доклад командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко по объектам, готовящимся к вводу в эксплуатацию", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В 2011 году источник сообщал "Интерфаксу", что на Курилах размещены комплексы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности "Бук-М1". Источник тогда сказал, что на островах планировалось разместить более современные комплексы "Бук-М2" и мобильные комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

"Процесс завершения строительства служебного жилья для военнослужащих и членов их семей на островах должен быть динамичным. Необходимо создать комфортные условия для каждого военнослужащего, прибывающего на службу в воинские части Итурупа и Кунашира", - сказал Р.Цаликов, которого цитирует департамент информации Минобороны РФ.

"Первый замглавы военного ведомства поручил командующему войсками Восточного военного округа дать предложения по строительству штаба полка на Итурупе и созданию культурно-досуговых центров и спортивных комплексов на островах Курильской гряды", - сообщили в Минобороны РФ.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах.

В августе прошлого года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили современные многоцелевые истребители Су-35С.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Группировка на Курилах была усилена модернизированными танками Т-72Б3. В прошлом октябре пресс-служба Восточного военного округа сообщала, что несколько десятков танков Т-72Б3 провели учение на полигоне на Курилах.