Президент ОАК выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генконструктора "Ильюшина"

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент ОАК Юрий Слюсарь выразил в понедельник соболезнования родным и близким скончавшегося накануне авиаконструктора Генриха Новожилова.

"Искренние соболезнования родным и близким Генриха Васильевича Новожилова, скорбим вместе с вами. Генрих Васильевич - человек-эпоха в авиастроении. Для нас он навсегда останется не только талантливым конструктором и опытным руководителем "старой закалки", но и настоящим символом развития великой отечественной конструкторской школы, символом преемственности поколений", - сказал Ю.Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба.

"Созданные под руководством Генриха Васильевича самолеты и новаторские инженерные решения составляют славу российского авиастроения. Он навсегда останется с нами как выдающийся человек, делавший историю отечественной авиации", - сказал президент ОАК.

Он отметил, что Г.Новожилов был учеником великого Сергея Ильюшина, авиаконструктором, создававшим уникальные машины и передавшим свой опыт и знания молодому поколению.

"На своем долгом пути Генрих Васильевич работал над созданием, "постановкой на крыло", развитием целой плеяды самолетов марки "Ил". Над чем бы ни работал - Ил-14, Ил-18, Ил-62, Ил-86, Ил-96 или Ил-114 - подходил к делу практически, с живым и острым интеллектом. Эти черты сохранились у него до самого последнего дня", - сказал Ю.Слюсарь.

Также соболезнования от имени дивизиона транспортной авиации ОАК, ОКБ им. Ильюшина и от себя лично выразил гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

"Вся его жизнь - пример искреннего служения Отечеству. Г.В.Новожилов внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, принимая участие в создании перспективной военной авиационной техники. Разработки Новожилова всегда отличались эффективностью и надежностью конструкций самолетов, что обеспечивало высокий уровень безопасности полета, большой ресурс, производственную и эксплуатационную технологичность", - сказал Ю.Грудинин.

"Авиационному комплексу им. Ильюшина" Г.Новожилов отдал более 70 лет своей трудовой жизни. Генрих Васильевич трудился до последнего дня. Энергичный и рассудительный, он привносил в трудовые будни ильюшинцев созидательное начало, мудрость человека, прошедшего через многие испытания. Каждому из нас будет не хватать доброго слова Генриха Васильевича, его знаний и опыта. Светлая память о Генрихе Васильевиче Новожилове навсегда останется в наших сердцах", - сказал глава "Ильюшина".