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30.04.2019
Известия.ru

Суд арестовал экс-главу "Техномаша" на два месяца

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Суд арестовал экс-главу НПО "Техномаш" Дмитрия Панова по делу о мошенничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает ТАСС в понедельник, 29 апреля, Замоскворецкий суд столицы отправил Панова в СИЗО на два месяца — до 24 июня.

Панов проходит как подозреваемый в деле о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В качестве потерпевшей стороны выступает Пермский пороховой завод.

Тем не менее показания против Панова дал, в частности, его бывший заместитель по финансам. Выступая в суде, следователь по данному делу отметила, что Панов знал, какие показания давали свидетели, и может оказать на них давление, а также избавиться от вещественных доказательств.

Предъявить Панову обвинение следователи планируют 30 апреля.

Сам подозреваемый заявил, что не имеет отношения к хищению и не понимает, в чем его собираются обвинить. Он настаивал на домашнем аресте в качестве меры пресечения.

"Ущерб по делу до сих пор не установлен. На очных ставках подтверждение моей вины не прозвучало", — заявил он.

О задержании Панова стало известно 25 апреля. Ранее, в феврале этого года, сообщалось о возбуждении дела в отношении руководства "Техномаша". По данным следствия, хищение 410 млн рублей произошло в рамках гособоронзаказа по реконструкции производства Пермского порохового завода. Подрядчик получил более 440 млн аванса, но на конец 2017 года выполнил работы на сумму чуть более 32 млн рублей. Согласно материалам дела, представители руководства "Техномаша" знали об этом, но ничего не предприняли.

Об отставке Панова "Роскосмос" сообщил 25 июля 2018 года. Распоряжением главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вместе с ним были уволены два его советника.

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