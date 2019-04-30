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30.04.2019
ТАСС

Шойгу высказался за расширение взаимодействия по линии генштабов вооруженных сил стран ШОС

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: rg.ru

Глава Минобороны России обратил также внимание на важность уточнения нормативной правовой базы военного сотрудничества в свете расширения ШОС и сфер взаимодействия

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказался за расширение взаимодействия оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе в сфере обмена информацией по линии генеральных штабов. Выступая в понедельник на проходящем здесь совещании глав Минобороны стран ШОС, Шойгу подчеркнул, что приоритет работы - поддержание мира.

"Считаем необходимым активно развивать взаимодействие оборонных ведомств стран организации, создавать эффективные инструменты обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС. При этом особое внимание следует уделять оперативному обмену информацией, изучению опыта противодействия терроризму, поддержанию тесных контактов по линии генеральных штабов", - сказал Шойгу.

ШОС он определил как динамично развивающееся межгосударственное объединение, которое "демонстрирует пример тесного взаимодействия в целях формирования полицентричного мироустройства".

Шойгу сообщил, что сейчас в рамках экспертной рабочей группы, созданной в рамках ШОС, прорабатываются варианты единых форматов информационного обмена в сфере безопасности и методологии оценки военно-политической обстановки.

"Поддерживаем согласованный план мероприятий экспертной рабочей группы на очередной год. Полагаем возможным подумать над организацией ее [экспертной рабочей группы] работы на постоянной основе и размещением представительства в одной из стран ШОС, - сказал Шойгу. - Это позволило бы повысить уровень мониторинга и координации действий, а также эффективность нашего сотрудничества в целом".

Глава Минобороны РФ обратил внимание коллег на важность уточнения нормативной правовой базы военного сотрудничества в свете расширения ШОС и сфер взаимодействия. "Поддерживаем работу наших экспертов в данном направлении и предлагаем подписать протокол к Соглашению о проведении совместных военных учений от 2007 года", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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