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30.04.2019
ТАСС

Калининградским старшеклассникам показали службу и быт моряков Балтийского флота

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Учебный корабль Балтийского флота Перекоп. Архивное фото
Учебный корабль Балтийского флота Перекоп. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Школьников обучили оказанию первой медицинской помощи, а также способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Более 2 тыс. учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Калининградской области побывали в соединениях и воинских частях Балтийского флота в рамках пятидневных учебных сборов по основам военной службы, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В рамках проведения учебных сборов более 2 тыс. школьников из Калининграда и области побывали на кораблях и в береговых частях флота, где будущие призывники ознакомились с боевыми традициями моряков-балтийцев, условиями жизни и быта военнослужащих по призыву, образцами современного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Военнослужащие организовали и провели со старшеклассниками занятия по тактической и физической подготовке, оказанию первой медицинской помощи, способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности.

"Большинство участников сборов в скором времени пополнят ряды вооруженных сил, и первичные навыки, которые они получают при посещении воинских коллективов, помогут будущим новобранцам легче адаптироваться к условиям военной службы", - отметили в пресс-службе.

Сборы на базе Балтийского флота проводились при содействии правительства области, ДОСААФ России, военно-патриотических, ветеранских и молодежных организаций.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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