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30.04.2019
Российская газета

Крейсеры СФ уничтожили в Баренцевом море десантный отряд "противника"

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Источник изображения: rg.ru

Корабельная ударная группировка Северного флота уничтожила в Баренцевом море отряд условного противника. Корабли после учений вернулись в главную базу СФ - Североморск.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в ударной группировке были тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Корабли отработали задачи по ведению боя с десантным отрядом условного противника. "Неприятель" при этом действовал под прикрытием истребительной и бомбардировочной авиации, использовал системы радиоэлектронной борьбы.

Артиллерийские батареи поразили надводные мишени, которые имитировали десантные корабли, уничтожили малоразмерные воздушные цели скорострельными автоматами АК-630 и ЗРАК "Кортик". Моряки выполнили стрельбы и по воздушной мишени, которую обеспечили экипажи бомбардировщиков Су-24М.

Учения продолжались несколько недель. Моряки выполнили серию боевых упражнений в различной тактической обстановке с фактическим применением оружия по надводным, подводным, воздушным и береговым целям. Они взаимодействовали с противолодочной, истребительной, бомбардировочной авиацией объединения ВВС и ПВО, а также с экипажами атомных подлодок.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-630 Ласка
Кортик
Пётр Великий
Су-24
Су-24М
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
СФ
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