Крейсеры СФ уничтожили в Баренцевом море десантный отряд "противника"

Корабельная ударная группировка Северного флота уничтожила в Баренцевом море отряд условного противника. Корабли после учений вернулись в главную базу СФ - Североморск.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в ударной группировке были тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Корабли отработали задачи по ведению боя с десантным отрядом условного противника. "Неприятель" при этом действовал под прикрытием истребительной и бомбардировочной авиации, использовал системы радиоэлектронной борьбы.

Артиллерийские батареи поразили надводные мишени, которые имитировали десантные корабли, уничтожили малоразмерные воздушные цели скорострельными автоматами АК-630 и ЗРАК "Кортик". Моряки выполнили стрельбы и по воздушной мишени, которую обеспечили экипажи бомбардировщиков Су-24М.

Учения продолжались несколько недель. Моряки выполнили серию боевых упражнений в различной тактической обстановке с фактическим применением оружия по надводным, подводным, воздушным и береговым целям. Они взаимодействовали с противолодочной, истребительной, бомбардировочной авиацией объединения ВВС и ПВО, а также с экипажами атомных подлодок.

Светлана Цыганкова