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30.04.2019
РИА Новости

Политолог: учения РФ и Китая "Морское взаимодействие" – знак западному миру

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Государственные флаги России и Китая на эсминце "Ши Цзячжуан" во время учений "Морское взаимодействие - 2017". 22 сентября 2017
Государственные флаги России и Китая на эсминце "Ши Цзячжуан" во время учений "Морское взаимодействие - 2017". 22 сентября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В порту Циндао начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие". В эфире радио Sputnik политолог Сергей Судаков прокомментировал ситуацию, отметив, что за российско-китайским военным взаимодействием пристально следят США.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2019" в понедельник официально стартовали в Китае, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня в китайском порту Циндао… прошла официальная церемония открытия двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонию открытия прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота – ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут".

Церемония прошла в штабе базы ВМС Китая. В ней приняли участие заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко и заместитель командующего ВМС Китая вице-адмирал Цю Яньпэн, которые осуществляют общее руководство учениями.

Береговая часть учений пройдет 29 и 30 апреля, практические действия в море корабли двух стран отработают в период с 1 по 4 мая.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал начавшиеся учения.

"Сегодняшние учения подтверждают, что в рамках нашего сотрудничества у нас есть не только политические и экономические обязательства, но и то, что мы открываем новые страницы с нашим военным взаимодействием. В прошлых масштабных учениях китайская сторона проявила себя как очень надежный партнер, с которым можно кооперироваться в условиях ведения военных действий. Поэтому на сегодняшний день мы оттачиваем совместные навыки действий на воде при помощи наших плавучих средств, морской пехоты, высадки десанта. Для нас это очень важные шаги. А также это очень хороший знак, который мы подаем западному миру, США на тот счет, если они будут продолжать вести себя крайне агрессивно, как они это делают в последнее время. То есть, по большому счету, мы готовы заявить о том, что работаем в направлении неких совместных военных действий на случай угроз либо Китаю, либо России", – сказалСергей Судаков.

По его мнению, США видят для себя угрозу в том, что Россия и Китай могут прийти к полновесному военному союзу.

"Это было бы очень неприятно для США. Поскольку есть Россия, которая обладает хорошими военными технологиями и которая очень быстро вводит инновации, и есть Китай, который также хорошо адаптивен, плюс количество рабочей силы и огромный эффективный потенциал для отбора армии… Конечно, все это формирует определенные угрозы для США. И они всячески хотели бы вбить клин между Россией и Китаем, чтобы у нас не происходило совместных учений, чтобы наши отношения стали прохладными. Но те учения, которые проходят сегодня, как раз подтверждают противное", – отметил политолог.
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Трибуц
Игорь Белоусов
Компании
ИРКУТ НПК
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1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
БДК 775
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