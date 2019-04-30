Политолог: учения РФ и Китая "Морское взаимодействие" – знак западному миру
В порту Циндао начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие". В эфире радио Sputnik политолог Сергей Судаков прокомментировал ситуацию, отметив, что за российско-китайским военным взаимодействием пристально следят США.
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2019" в понедельник официально стартовали в Китае, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
"Сегодня в китайском порту Циндао… прошла официальная церемония открытия двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019"", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на церемонию открытия прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота – ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут".
Церемония прошла в штабе базы ВМС Китая. В ней приняли участие заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко и заместитель командующего ВМС Китая вице-адмирал Цю Яньпэн, которые осуществляют общее руководство учениями.
Береговая часть учений пройдет 29 и 30 апреля, практические действия в море корабли двух стран отработают в период с 1 по 4 мая.
В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал начавшиеся учения.
По его мнению, США видят для себя угрозу в том, что Россия и Китай могут прийти к полновесному военному союзу.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются