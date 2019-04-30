Войти
30.04.2019
Военно-промышленный курьер

Спецслужбы НАТО заподозрили "питерскую" белуху в шпионаже

404
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Белуху с креплением для экшн-камеры, обнаруженную у северного побережья Норвегии, вероятно, тренировали российские военные, сообщает газета The Guardian.

Агентство Associated Press со ссылкой на Управление рыболовства Норвегии отмечает, что военные очень заинтересовались необычной находкой, которую на прошлой неделе сделали местные рыбаки. 

Как сообщает норвежский канал NRK, ближе к голове кита они заметили стяжку, на которой находилось крепление для камеры GoPro. На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg ("Оборудование Санкт-Петербурга").

Рыбаки рассказали, что животное было дружелюбным и ручным. Когда один из них спустился в воду, чтобы снять с белухи ремень, млекопитающее ничуть не испугалось. Это указывает на то, что белуха привыкла к тому, что рядом с ней находятся люди.

Норвежские военно-морские эксперты полагают, что белуху, вероятно, тренировали российские специалисты ВМС в рамках программы по подготовке водных млекопитающих для использования в качестве сил специального назначения.

В Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН "Интерфаксу"  подтвердили, что российские военные работают с китами-белухами, однако данных об их использовании для разведки нет. По словам сотрудника института, заместителя руководителя программы "Белуха - белый кит" Дмитрия Глазова, белухи, в частности, использовались военными во время Сочинской олимпиады.

"В Санкт-Петербурге есть институт, который сотрудничает с военными по изучению животных для прикладных целей, он работает и в Казачьей бухте на Черном море и в Мурманске", - добавил он. При этом, по мнению ученого, точно неизвестно, могут ли белухи использоваться для разведки.

Eсть вероятность, что кит просто "сбежал" из своего места содержания.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
26.01.2018
Умереть за Шпицберген?
14.06.2017
Полигон испытаний на прочность
10.03.2015
Норвегия выводит в приоритеты вооружение для Арктики
08.05.2013
Башни на привязи. Обзор среднекалиберных башен
31.08.2012
Военный экспорт США никогда не превышал 50% от общего объема мировой торговли оружием - ЦАМТО
22.12.2009
Топ-десятка мирового рейтинга вооружений 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется