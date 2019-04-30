Покупайте - или будет хуже: Германии угрожают из-за F-35

FT: отказ Германии от F-35 разочаровал членов НАТО

Отказ Германии от покупки американских истребителей пятого поколения F-35 помешает ей быть на одном уровне с государствами, располагающими такой техникой, считает вице-президент Lockheed Martin. О намерении ФРГ отказаться от этих самолетов стало известно еще в феврале. Причем страны-члены НАТО последовательно отступают от такой сделки. Об этом уже говорили в Великобритании и Италии, а Турция заявила, что "не останется без альтернативы".

Отказываясь от закупок американских истребителей F-35, Германия делает "шаг назад", который помешает ей быть на одном уровне с ее партнерами по НАТО, заявил газете Financial Times вице-президент разработчика Lockheed Martin Джонатан Хойл. Он признал, что у Германии самый большой оборонный бюджет в альянсе, но, отказавшись от истребителей пятого поколения, она уже не будет соответствовать другим странам, работающим с этими самолетами.

Хойл отметил, что своими действиями Германия заставляет европейских партнеров задуматься о позиции страны, в том числе и в отношении военного блока.

По его словам, во время недавнего визита в НАТО некоторые представители выразили "разочарование" решением ФРГ.

Он обратил внимание, что отказ Германии от F-35 говорит о ее решении совместно с Францией работать над новым истребителем по системе FCAS. Главный вопрос для Берлина, считают оборонные аналитики, будет состоять в том, как новый парк сможет и дальше размещать ядерное оружие США на базе ВВС в Бюхеле на западе страны, передает FT.

О решении минобороны ФРГ отказаться от покупки американских истребителей пятого поколения Financial Times сообщила 1 февраля. В качестве альтернативы в Германии рассматривают возможность купить либо истребители Eurofighters от Airbus, либо F-18 производства компании Boeing, указали в газете. По словам немецких чиновников, оборонному ведомству теперь нужна дополнительная информация от Boeing и Airbus об их самолетах.

Отказавшись от F-35, Берлин продемонстрировал Франции и другим европейским союзникам свою приверженность созданию франко-германской перспективной авиационной боевой системы FCAS. Предполагается, что этот совместный проект сформирует основу ВВС обеих стран после 2040 года. Но если бы Германия все же купила F-35, то проект мог бы стать непригодным, пояснили в материале.

Решение сузить выбор до истребителей моделей Eurofighter и F-18, по мнению газеты, демонстрирует и политические расчеты, то есть желание Берлина уравновесить конкурирующие потребности двух ближайших союзников - США и Франции.

Но не только Германия отказывается от американских истребителей пятого поколения. Такую возможность рассматривают и в Великобритании, где это обусловлено нехваткой средств в бюджете министерства обороны страны. Об этом предупредили британские парламентарии, слова которых передает газета The Daily Telegraph. На сегодняшний день, по данным издания, в бюджете дефицит в размере £7 млрд ($9,2 млрд), и в течение следующих 10 лет он может удвоиться.

Планировалось, что в течение ближайшей декады в Великобританию поставят 138 истребителей этой модели, и Лондон даже успел подписать контракт на первую партию из 48 истребителей, стоимость которой к 2025 году составит £9,1 млрд ($12 млрд).

Финансовые проблемы в британском парламенте пытаются решить при помощи "экономии средств и за счет повышения эффективности". К тому же отмечается, что Великобритания старается сохранить приверженность программе закупки F-35B.

Отказаться от закупок истребителей решил и Рим, о чем в июле 2018 года заявила министр обороны Италии Элизабетта Трента, член партии евроскептиков "Движение 5 звезд".

Она добавила, что власти также планируют более детально разобраться с пунктами контракта 2012 года на поставку 90 американских самолетов, по которому предполагается поставить 60 истребителей F-35A и 30 машин F-35B общей стоимостью €14 млрд.

Итальянский министр признала, что отказ от покупки 90 истребителей F-35 может привести к штрафным санкциям со стороны США, что, вероятно, негативно скажется на итальянском бюджете.

"Мы (правительство Италии. - "Газета.Ru") проводим тщательную оценку, учитывающую только национальные интересы", - подчеркнула Трента.

При этом итальянский завод по производству F-35 в Новаре - единственный за пределами США, который выпускает эти истребители. В мае 2017 года там выпустили первый из 119 истребителей, который впоследствии отправили в американский Мэриленд для сертификации и обучения персонала.

Наиболее актуальный и обсуждаемый сейчас вопрос - откажется ли от F-35 Турция? Анкара неоднократно отмечала, что имеет право покупать не только американские истребители, но и российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Но Вашингтон на это пригрозил отказом от поставок самолетов и экономическими санкциями.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал покупку Анкарой ЗРК С-400 - "вопросом закрытым".

Конгресс США, в свою очередь, в конце мая прошлого года принял законопроект по военному бюджету, в котором предусматривается ограничение поставок вооружения турецкой стороне.

Но для Турции это не большая потеря. Как заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, в случае отказа США от поставок самолетов F-35, "Турция не останется без альтернативы".

Лидия Мисник