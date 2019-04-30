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30.04.2019
Интерфакс-АВН

Страны ШОС видят в одностороннем наращивании систем ПРО угрозу миру

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ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Источник изображения: vesti.kz

Приоритетом ШОС остается борьба с терроризмом и экстремизом

Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководители оборонных ведомств Шанхайской организации сотрудничества по итогам совещания в Бишкеке заявили, что приоритетом ШОС остается борьба с терроризмом.

"С учетом нарастающей нестабильности и неопределенности на международной арене наиболее актуальными вопросами современности остаются сохранение мира и обеспечение устойчивого развития", - говорится в коммюнике, принятом по итогам прошедшего в Бишкеке в понедельник совещания министров обороны ШОС.

"Приоритетными задачами государств-членов ШОС являются борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также обеспечение мира, безопасности и стабильности на пространстве ШОС", - отмечается в документе.

В нем указывается, что "оборонные ведомства будут укреплять взаимное доверие в военной области, развивать диалог и практическое взаимодействие, (...) а также исходят из того, что неукоснительное соблюдение норм и принципов международного права играет ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении актуальных глобальных проблем".

Руководители оборонных ведомств ШОС согласились, что основой для урегулирования всех споров между государствами должны стать конструктивный диалог и мирные переговоры, базирующиеся на принципах невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Главы оборонных ведомств ШОС также заявили, что "одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире", они считают "недопустимым обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств".

"Руководители оборонных ведомств высоко оценили роль РФ в борьбе с силами международного терроризма в Сирии, уничтожения действующих на территории этой страны террористических организаций, оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и восстановления инфраструктуры", - говорится в коммюнике.

Подчеркнута необходимость дальнейшей консолидации усилий ШОС по противодействию распространению угроз терроризма, экстремизма, сепаратизма, незаконного оборота оружия и наркотиков.

В понедельник в Бишкеке открылось совещание министров обороны Шанхайской организации сотрудничества.

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