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30.04.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу предупреждает об опасности всплеска терроризма в связи с попытками сместить законные власти Венесуэлы и других стран

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Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019.
Источник изображения: © AFP 2019 / Yuri Cortez

Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Попытки сместить законные власти в Венесуэле, ряде других государств влекут всплеск терроризма, волны нелегальной миграции, социальную деградацию в дестабилизированных регионах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Желание восстановить влияние в Латинской Америке спровоцировало деградацию социальной сферы в этом регионе. Предпринимаются попытки сместить законные власти в Венесуэле", - сказал министр в понедельник на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в столице Киргизии.

По его словам, "события на Ближнем Востоке, севере Африки показали, что курс на смену неугодных режимов и насаждение извне моделей развития не только ведут к хаосу в обширных регионах, но и оборачиваются ростом реальных угроз, в числе которых - всплеск международного терроризма и огромные волны нелегальной миграции".

С.Шойгу подчеркнул, что претензии отдельных стран на глобальное доминирование и отказ от коллективных механизмов сотрудничества не сделали мир более безопасным: значительно повысился конфликтный потенциал, стало больше проблем и кризисов.

"В этих непростых условиях, - сказал министр обороны РФ, - перед ШОС стоит задача наращивать взаимодействие по всему спектру вопросов, которые могут оказать влияние на уровень безопасности в регионе". "Безусловно, наша деятельность не должна быть направлена на противостояние с кем-либо", - заявил С.Шойгу.

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Венесуэла
Киргизия
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