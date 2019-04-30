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30.04.2019
Известия.ru

Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) усиливает позиции в Афганистане, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке в понедельник, 29 апреля.

По его словам, после разгрома ИГ в Сирии и Ираке члены группировки перебираются в государства Центральной и Юго-Восточной Азии, в том числе в афганскую республику, используя ее в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.

"Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются террористические ячейки", — цитирует Шойгу "РИА Новости".

Он также обратил внимание на то, что многолетнее присутствие США в Афганистане не решило существующих там проблем. В связи с этим глава Минобороны России призвал международное сообщество совместно бороться с наркотрафиком и террористической угрозой, исходящей из республики, а также способствовать продвижению межафганского мирного диалога.

В середине сентября прошлого года руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что боевики ИГ планируют создать халифат в Центральной Азии и активизировать уже созданные спящие ячейки.

21 декабря стало известно, что американский лидер Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тыс. военных из Афганистана. Речь идет примерно о половине контингента США в этой стране.

В конце января глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что Кабул рассчитывает на сотрудничество с Москвой после достижения мира в республике, в частности, в вопросах борьбы с терроризмом.

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