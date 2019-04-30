Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

БИШКЕК, 29 апр – РИА Новости. Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир в гонку наступательных вооружений, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке.

По его словам, в современном мире все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий, поскольку "наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс".

"Наносятся удары по системе ООН, происходит манипулирование международным правом… Выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе", - констатировал министр.

Еще одно проявление этого процесса – внесение разлада в работу Организации по запрещению химического оружия, отметил министр.