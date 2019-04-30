Войти
30.04.2019
РИА Новости

Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

375
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии передачи Киргизии партии военной техники
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии передачи Киргизии партии военной техники.
Источник изображения: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

БИШКЕК, 29 апр – РИА Новости. Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир в гонку наступательных вооружений, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке.

По его словам, в современном мире все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий, поскольку "наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс".

"Наносятся удары по системе ООН, происходит манипулирование международным правом… Выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе", - констатировал министр.

Еще одно проявление этого процесса – внесение разлада в работу Организации по запрещению химического оружия, отметил министр.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Наноиндустрия
РСМД
Химоружие
ШОС
Ядерный щит
Похожие новости
30.04.2019
Шойгу предупреждает об опасности новой гонки наступательных вооружений после выхода США из ДРСМД
25.04.2019
Министр обороны России отметил накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира
25.04.2019
США пренебрежительно относятся к международным договорам, заявил Сергей Шойгу
11.04.2018
Организация против хаоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется