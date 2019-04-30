Шойгу: попытки сместить законную власть приводят к терроризму и социальной деградации

Министр обороны РФ отметил, что претензии отдельных стран на глобальное доминирование и отказ от коллективных механизмов сотрудничества не сделали мир более безопасным

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Попытки сместить законные власти различных стран влекут за собой всплеск терроризма, волны нелегальной миграции и социальную деградацию в дестабилизированных регионах. Об этом заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав Минобороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в столице Киргизии.

"События на Ближнем Востоке, севере Африки показали, что курс на смену неугодных режимов и насаждение извне моделей развития не только ведут к хаосу в обширных регионах, но и оборачиваются ростом реальных угроз, в числе которых - всплеск международного терроризма и огромные волны нелегальной миграции", - заявил он.

"Желание восстановить влияние в Латинской Америке спровоцировало деградацию социальной сферы в этом регионе. Предпринимаются попытки сместить законные власти в Венесуэле", - добавил министр.

Шойгу подчеркнул, что претензии отдельных стран на глобальное доминирование и отказ от коллективных механизмов сотрудничества не сделали мир более безопасным. По его словам, значительно повысился конфликтный потенциал, стало больше проблем и кризисов. "В этих непростых условиях, - отметил министр обороны РФ, - перед ШОС стоит задача наращивать взаимодействие по всему спектру вопросов, которые могут оказать влияние на уровень безопасности в регионе. Безусловно, наша деятельность не должна быть направлена на противостояние с кем-либо".

Основная цель - обеспечить необходимые условия для всестороннего сотрудничества оборонных ведомств в интересах развития стран ШОС, заключил Шойгу.