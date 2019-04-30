Шойгу: западные страны пытаются отсрочить безвозвратное завершение эпохи однополярности

В современном мире все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий, отметил также министр обороны России

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Действия западных стран направлены на сохранение безвозвратно уходящей эпохи однополярности. Об этом заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

"Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу.

Министр также отметил, что в современном мире все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. "Наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс. Наносятся удары по системе ООН, происходит манипулирование международным правом", - отметил он.

По оценке главы Минобороны, "выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе". "Вносится разлад в деятельность Организации по запрещению химического оружия", - сказал Шойгу.