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30.04.2019
Военное обозрение

Украина прекращает производство танков "Оплот"

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Украина больше не будет производить танки "Оплот", а сосредоточится на выпуске модернизированных Т-64. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью украинской радиостанции "Армия FM".

Источник изображения: topwar.ru

По словам Згурца, Харьковское КБ машиностроения им. Морозова прекращает выпуск танков "Оплот" по причине присутствия в модели танка российских комплектующих и начинает реализацию проекта по их замене. В настоящее время в Харькове разрабатывают документацию на новый "Оплот" уже без российских деталей. После реализации данного проекта Минобороны Украины рассмотрит вопрос закупки нового танка. При этом он подтвердил, что в 2018 году 100 млн. гривен из оборонного бюджета страны, выделенные изначально на проект танка "Оплот", в последствии были перенаправлены на разработку комплекса противокорабельных ракет "Нептун"

Если эта работа будет завершена, потом снова возникнет вопрос о закупке этих образцов для украинской армии, если в этом действительно будет необходимость

- заявил украинский эксперт.

Он пояснил, что сейчас на Украине обсуждают проект новой модернизации танка Т-64, который сделает его практически идентичным по эффективности "Оплоту", но стоящим при этом значительно дешевле. В тоже время Згурец признал, что проект модернизации Т-64 до уровня "Оплота" "забуксовал".

Танк "Оплот" является модернизированной версией основного боевого танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году. В настоящее время на вооружении ВСУ, по данным украинских источников, находятся 6 танков Т-84У "Оплот" в составе 14-й механизированной бригады.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-84 Оплот
Компании
КБМ
ХКБМ Морозова
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