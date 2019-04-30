Войти
30.04.2019
Военное обозрение

Американские ударные БПЛА получат мультиспектральную систему наведения

354
0
0

Компания Raytheon заключила контракт на модернизацию ударных БПЛА. Сумма контракта составила 94,2 миллиона долларов. В рамках соглашения, подписанного компанией и министерством обороны Соединенных Штатов, компания обязуется модифицировать 55 аппаратов.

Источник изображения: topwar.ru

AN/DAS4 Model B – это мультиспектральная система наведения (МСС), смонтированная на ударных БПЛА MQ-9 Reaper. Включает себя комбинированный электронно-оптический и тепловизионный прицельный блок с лазерным целеуказателем/дальномером. Функционал станции прицеливания включает в себя систему обнаружения, измерения дальности и слежения за целями.

Новая версия мультиспектральной системы наведения позволяет распознавать цель с гораздо более высокой степенью четкости, чем в версиях предыдущего поколения. Благодаря лучшему качеству изображения снижается вероятность ошибочного опознания цели и повышается общая эффективность миссии.

DAS-4 включает себя четыре камеры высокого разрешения, покрывающих пять спектральных диапазонов; лазерный дальномер/целеуказатель с полуактивным лазерным наведением. Система способна обеспечить наведение всему спектру боеприпасов США и НАТО.

Станция закреплена на сферическом подвесе под фюзеляжем.

Беспилотный аппарат MQ-9 Reaper является основным ударным БПЛА ВС США. Способен развивать скорость до 400 км/ч и находится в воздухе до 33 часов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
09.10.2015
Испания намерена приобрести в США БЛА MQ-9 «Рипер» – DSCA
21.09.2015
Ракеты для растущего зонтика
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
06.08.2008
Беспилотный удар. О состоянии и перспективах развития боевых БПЛА в странах НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется