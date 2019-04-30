Американские ударные БПЛА получат мультиспектральную систему наведения

Компания Raytheon заключила контракт на модернизацию ударных БПЛА. Сумма контракта составила 94,2 миллиона долларов. В рамках соглашения, подписанного компанией и министерством обороны Соединенных Штатов, компания обязуется модифицировать 55 аппаратов.

Источник изображения: topwar.ru

AN/DAS4 Model B – это мультиспектральная система наведения (МСС), смонтированная на ударных БПЛА MQ-9 Reaper. Включает себя комбинированный электронно-оптический и тепловизионный прицельный блок с лазерным целеуказателем/дальномером. Функционал станции прицеливания включает в себя систему обнаружения, измерения дальности и слежения за целями.

Новая версия мультиспектральной системы наведения позволяет распознавать цель с гораздо более высокой степенью четкости, чем в версиях предыдущего поколения. Благодаря лучшему качеству изображения снижается вероятность ошибочного опознания цели и повышается общая эффективность миссии.

DAS-4 включает себя четыре камеры высокого разрешения, покрывающих пять спектральных диапазонов; лазерный дальномер/целеуказатель с полуактивным лазерным наведением. Система способна обеспечить наведение всему спектру боеприпасов США и НАТО.

Станция закреплена на сферическом подвесе под фюзеляжем.

Беспилотный аппарат MQ-9 Reaper является основным ударным БПЛА ВС США. Способен развивать скорость до 400 км/ч и находится в воздухе до 33 часов.