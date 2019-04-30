"Техмаш" впервые покажет за рубежом новую противолодочную авиабомбу

Не имеющие аналогов боеприпасы представят на IDEF-2019 в Стамбуле

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - "Техмаш" впервые представит новую противолодочную бомбу "Загон-2Э" и противотанковую мину ТМ-89 на турецкой выставке IDEF-2019, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"Одним из ведущих экспонатов выставки в Стамбуле станет противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э". Еще один образец - противотанковая мина ТМ-89, также экспонируется впервые за пределами России", - заявили в пресс-службе "Техмаша".

В концерне подчеркнули, что эти не имеющие зарубежных аналогов боеприпасы будут впервые показаны мировой общественности.

По данным пресс-службы, авиационная бомба "Загон-2Э" обнаруживает и поражает подводные лодки, которые находятся как на воде, так и в подводном положении на глубинах до 600 м.

"По сравнению с предшественниками, эффективность поражения "Загона-2Э" увеличена в 2-3 раза, бомба способна "зависать" на поверхности воды до четырех минут по курсу движения цели", - заявил глава "Техмаша" Владимир Лепин, слова которого приводят в пресс-службе.

Кроме того, среди экспонатов также будет показана противотанковая мина ТМ-89, способная "пробивать днища всех современных танков и другой бронированной техники", добавили в концерне.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2019 пройдет в Турции с 30 апреля по 3 мая. Она входит в десятку крупнейших мировых выставок вооружений.

В начале 2017 года в пресс-службе АО "Научно-исследовательский инженерный институт (АО"НИИИ") "Интерфаксу" сообщили, что по заказу Минобороны РФ ведется серийное изготовление противолодочной корректирумой авиабомбы "Загон-2", унифицированной для применения с самолетов Ил-38 и Ту-142М.