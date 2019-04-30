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30.04.2019
Интерфакс-АВН

Индия готова развивать сотрудничество с РФ в сфере безопасности - министр обороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман во время заседания в Нью-Дели российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, 13 декабря 2018 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман во время заседания в Нью-Дели российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, 13 декабря 2018 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия - основной партнёр Индии в сфере обеспечения безопасности, в Дели готовы развивать партнёрство, заявила в понедельник министр обороны республики Нирмала Ситхараман на переговорах с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу в Бишкеке.

"Россия является одним из наших основных партнёров, и мы готовы развивать наше сотрудничество", - сказала Н.Ситхараман.

По её оценке, "Россия для Индии - основной партнёр в обеспечении безопасности, а также относительно пограничных вопросов". "Важно, что наше сотрудничество достигло такого уровня", - сказала министр, отметив важность в этом деле государственных визитов в Индию президента РФ Владимира Путина.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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