Индия готова развивать сотрудничество с РФ в сфере безопасности - министр обороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман во время заседания в Нью-Дели российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, 13 декабря 2018 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия - основной партнёр Индии в сфере обеспечения безопасности, в Дели готовы развивать партнёрство, заявила в понедельник министр обороны республики Нирмала Ситхараман на переговорах с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу в Бишкеке.
"Россия является одним из наших основных партнёров, и мы готовы развивать наше сотрудничество", - сказала Н.Ситхараман.
По её оценке, "Россия для Индии - основной партнёр в обеспечении безопасности, а также относительно пограничных вопросов". "Важно, что наше сотрудничество достигло такого уровня", - сказала министр, отметив важность в этом деле государственных визитов в Индию президента РФ Владимира Путина.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
- В новости упоминаются
Компании
Персоны
Похожие новости
23.01.2015
Директор ФСВТС Александр Фомин принял участие в 14-м заседании российско-индийской межправкомиссии по ВТС