Индия готова развивать сотрудничество с РФ в сфере безопасности - министр обороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман во время заседания в Нью-Дели российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, 13 декабря 2018 года.

Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия - основной партнёр Индии в сфере обеспечения безопасности, в Дели готовы развивать партнёрство, заявила в понедельник министр обороны республики Нирмала Ситхараман на переговорах с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу в Бишкеке.

"Россия является одним из наших основных партнёров, и мы готовы развивать наше сотрудничество", - сказала Н.Ситхараман.

По её оценке, "Россия для Индии - основной партнёр в обеспечении безопасности, а также относительно пограничных вопросов". "Важно, что наше сотрудничество достигло такого уровня", - сказала министр, отметив важность в этом деле государственных визитов в Индию президента РФ Владимира Путина.