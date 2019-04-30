Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону

Вооруженные силы России при меньших тратах не менее боеспособны, чем армии других мировых держав, именно поэтому Россия побеждает в гонке вооружений, рассказал в беседе с "Известиями" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее в апреле стало известно, что Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону. В этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Способность российского ОПК, с одной стороны, создавать наиболее эффективные средства, как в области оборонительных вооружений, так и перспективных носителей ядерного оружия, а с другой — понижать оборонные расходы в сравнении с конкурентами, свидетельствует о явном превосходстве оборонной концепции России, убежден Михайлов.

"Если вошедшие в пятерку самых "расходующих" средства на обороны страны НАТО — США и Франция — в большей степени инвестируют в создание собственного оружия, то такие государства, как Индия и Саудовская Аравия, пока ориентированы на закупки экспортного вооружения", — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что Китай, который ранее активно закупал иностранное вооружение и военные технологии, уверенно выходит на рынки продажи собственного, китайского оружия.

"Хотя Пекин и тратит в три раза больше России денег на вооружения, он продолжает тесно взаимодействовать с Москвой в оборонно-промышленной сфере", — сказал военный политолог.

В пятерку стран по самым высоким тратам на оборону также вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция. Самый высокий процентный прирост из стран с крупнейшими военными расходами пришелся на Турцию (24%, $19 млрд).

Увеличение оборонных бюджетов также широко наблюдается в государствах Центральной и Восточной Европы. Так, расходы Польши выросли на 8,9% ($11,6 млрд), Украины — на 21% ($4,8 млрд), траты Болгарии, Литвы, Латвии и Румынии повысились на 18–24%.

"Рост в Центральной и Восточной Европе вызван в основном нарастающим ощущением угрозы со стороны России", — отмечается в докладе.

В ноябре 2018 года специалисты международной организации Global Firepower опубликовали рейтинг самых сильных армий мира. Первое место в списке заняли вооруженные силы Соединенных Штатов. Численность американской армии составляет более 2 млн человек (включая военных запаса). На вооружении состоят более 13 тыс. самолетов и почти 6 тыс. танков.

Армия России оказалась на втором месте. В ней насчитывается 3,5 млн военнослужащих, приблизительно 4 тыс. самолетов, 20,3 тыс. танков.