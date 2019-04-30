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30.04.2019
Известия.ru

Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Вооруженные силы России при меньших тратах не менее боеспособны, чем армии других мировых держав, именно поэтому Россия побеждает в гонке вооружений, рассказал в беседе с "Известиями" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее в апреле стало известно, что Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону. В этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Способность российского ОПК, с одной стороны, создавать наиболее эффективные средства, как в области оборонительных вооружений, так и перспективных носителей ядерного оружия, а с другой — понижать оборонные расходы в сравнении с конкурентами, свидетельствует о явном превосходстве оборонной концепции России, убежден Михайлов.

"Если вошедшие в пятерку самых "расходующих" средства на обороны страны НАТО — США и Франция — в большей степени инвестируют в создание собственного оружия, то такие государства, как Индия и Саудовская Аравия, пока ориентированы на закупки экспортного вооружения", — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что Китай, который ранее активно закупал иностранное вооружение и военные технологии, уверенно выходит на рынки продажи собственного, китайского оружия.

"Хотя Пекин и тратит в три раза больше России денег на вооружения, он продолжает тесно взаимодействовать с Москвой в оборонно-промышленной сфере", — сказал военный политолог.

В пятерку стран по самым высоким тратам на оборону также вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция. Самый высокий процентный прирост из стран с крупнейшими военными расходами пришелся на Турцию (24%, $19 млрд).

Увеличение оборонных бюджетов также широко наблюдается в государствах Центральной и Восточной Европы. Так, расходы Польши выросли на 8,9% ($11,6 млрд), Украины — на 21% ($4,8 млрд), траты Болгарии, Литвы, Латвии и Румынии повысились на 18–24%.

"Рост в Центральной и Восточной Европе вызван в основном нарастающим ощущением угрозы со стороны России", — отмечается в докладе.

В ноябре 2018 года специалисты международной организации Global Firepower опубликовали рейтинг самых сильных армий мира. Первое место в списке заняли вооруженные силы Соединенных Штатов. Численность американской армии составляет более 2 млн человек (включая военных запаса). На вооружении состоят более 13 тыс. самолетов и почти 6 тыс. танков.

Армия России оказалась на втором месте. В ней насчитывается 3,5 млн военнослужащих, приблизительно 4 тыс. самолетов, 20,3 тыс. танков.

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1 комментарий
№1
30.04.2019 06:03
Цитата, q
Армия России оказалась на втором месте. В ней насчитывается 3,5 млн военнослужащих, приблизительно 4 тыс. самолетов, 20,3 тыс. танков.
Где-же прячутся эти 2,5 млн.  чел?
Где летают 2500 самолётов?
Где ездят 17 тыс. танков?

Это такой-то бред "сивой кобылы"
Открываем сайт Минобороны и читаем:
- численность ВС РФ - 1 млн.чел.
- количество танков - 3 тыс. ед.
- количество самолётов - 1500 ед.

Все, что указано выше, это военнослужащие запаса, не факт , что еще годные к военной службе, обслуживающий и технический  персонал МО (повары, электрички, кочегары и сантехники..)
Тысячи ржавых танков больше 20 лет  стоят под открытым небом, а самолёты уже распотрошили на цветмет и они догнивают на заброшенных аэродромах.
Вот это и есть реальная оценка мощи и состава  ВС РФ.
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