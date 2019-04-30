Специалисты предложили оснащать космические корабли "габаритными огнями"

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) хотят усовершенствовать огни на поверхности космических кораблей, чтобы их стыковка проходила быстрее и точнее. Об этом 29 апреля сообщает "Ридус".

Эксперты предлагают оснащать аппараты инфракрасными и фосфоресцентными приборами. "Габаритные огни" поучили название PEMSUN.

"Новые маркеры будут особенно полезны во время затмений, когда Земля заслоняет Солнце. В такие моменты одному из аппаратов необходимо сохранять свою позицию, и огоньки второго аппарата послужат ему отличным ориентиром", — рассказали в агентстве.

Отмечается, что испытания новых огней уже прошли в марте. Специалисты считают, что маркеры появятся на большинстве космических аппаратов уже в ближайшее время.