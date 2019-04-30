Военный эксперт: РФ стала более взвешенно подходить к программе вооружений
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами, говорится в докладе SIPRI. В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал, с чем, по его мнению, это связано.
Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года. При этом Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров по этому показателю, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
По данным исследования, мировые военные расходы в 2018 году достигли самого высокого уровня с 1988 года, когда институт начал собирать информацию по этому вопросу. "В 2018 году мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны", – говорится в докладе.
По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,1% от мирового ВВП.
При этом военные расходы России в 2018 году, по данным SIPRI, составили 61,4 млрд долларов, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, Россия опустилась в рейтинге института на шестое место.
Больше всего на вооружение потратили США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них пришлось 60% мировых военных расходов.
Американские военные расходы выросли на 4,6% и составили 649 млрд долларов. "Военные расходы США в 2018 году примерно соответствовали сумме военных расходов восьми стран, следующих за США в рейтинге SIPRI", – говорится в докладе.
Доля Китая в мировых военных расходах составила 14%.
В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал сокращение Россией военных расходов.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
Российский президент Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в марте 2018 года сообщил, что через пять лет планируется тратить на оборонные цели менее 3% ВВП.
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