Военный эксперт: РФ стала более взвешенно подходить к программе вооружений

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами, говорится в докладе SIPRI. В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал, с чем, по его мнению, это связано.

Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года. При этом Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров по этому показателю, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным исследования, мировые военные расходы в 2018 году достигли самого высокого уровня с 1988 года, когда институт начал собирать информацию по этому вопросу. "В 2018 году мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны", – говорится в докладе.

По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,1% от мирового ВВП.

При этом военные расходы России в 2018 году, по данным SIPRI, составили 61,4 млрд долларов, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, Россия опустилась в рейтинге института на шестое место.

Больше всего на вооружение потратили США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них пришлось 60% мировых военных расходов.

Американские военные расходы выросли на 4,6% и составили 649 млрд долларов. "Военные расходы США в 2018 году примерно соответствовали сумме военных расходов восьми стран, следующих за США в рейтинге SIPRI", – говорится в докладе.

Доля Китая в мировых военных расходах составила 14%.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал сокращение Россией военных расходов.

"Думаю, что для этого есть и политические, и экономические причины. Понятно, что размеры экономик США, Китая на данный момент позволяют им иметь такие военные бюджеты, которые указаны SIPRI. Но мы не гонимся за такими цифрами. Действительно происходило сокращение бюджета на военные расходы. Я думаю, что сейчас, произошла некая стабилизация. Программа вооружения до 2027 года также была "перетасована" в последние несколько лет. Например, мы увидели 20 самолетов ПАК ФА в программе, а ожидали, что их будет несколько десятков. Мы не видим, например, авианосцев в судостроительной программе. Но я не могу сказать, что это плохо – скорее, просто подход к программе вооружений стал более взвешенным, более разумным. Нет программ, которые существовали бы по принципу: мы можем это сделать – давайте сделаем. Выполняются только те программы, которые действительно нужны", – сказал Дмитрий Корнев.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

Российский президент Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в марте 2018 года сообщил, что через пять лет планируется тратить на оборонные цели менее 3% ВВП.