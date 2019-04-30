Шойгу назвал российско-индийские отношения привилегированным партнерством

БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Отношения Москвы и Дели носят характер привилегированного стратегического партнёрства и имеют потенциал роста, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой военного ведомства Индии Нирмалой Ситхараман в Бишкеке в понедельник.

"Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению всего комплекса российско-индийских связей", - сказал Шойгу.

По его словам, Индия для России - "проверенный временем надёжный друг и единомышленник".

"Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства, основанного на прочном фундаменте многолетней дружбы и взаимной симпатии наших народов", - сказал Шойгу.

Он отметил, что за выдающиеся заслуги в развитии стратегического партнёрства между двумя странами премьер-министр Индии Нарендра Моди удостоен высшей государственной награды России - ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

В свою очередь министр обороны республики Нирмала Ситхараман заявила, что Россия - основной партнёр Индии в сфере обеспечения безопасности, "в Дели готовы развивать партнёрство". По её оценке, "Россия для Индии - основной партнёр в обеспечении безопасности, а также относительно пограничных вопросов".

"Важно, что наше сотрудничество достигло такого уровня", - сказала министр, отметив важность в этом деле государственных визитов в Индию президента РФ Владимира Путина.

Она также поблагодарила министра обороны РФ за приглашение индийской делегации для участия в недавно завершившейся Московской конференции по международной безопасности, в ходе которой удалось обсудить важные вопросы, представляющие взаимный интерес.