Шумный транспорт тихих солдат

Вертолёты с их способностью обходиться без подготовленных взлётно-посадочных полос, "умением" зависать над любой точкой и перевозить грузы на внешней подвеске фактически сразу после своего выхода из стадии экспериментальных образцов попали в поле зрения спецслужб всех стран мира. Действительно, сложно придумать более удачный транспорт для тех, чьи задачи каждый раз уникальны.

В силу того, что специальные подразделения решают самые разнообразные задачи, вертолёты они используют тоже самые разные — от мелких "стрекоз", способных, кроме пилота, взять на борт одного-двух пассажиров, до тяжёлых гигантов, во чрево которых войдёт рота спецназа в полном снаряжении. При этом только самые "богатые" спецподразделения вроде американских "морских котиков" имеют в своём распоряжении собственную авиацию — большинство их коллег по всему миру привлекают для своих нужд армейскую и полицейскую технику вместе с пилотами.

Ниже можно ознакомиться с небольшим фотообзором вертолётной техники, используемой для "штучной работы" различными спецподразделениями по всему миру.

Этот тяжёлый "Аугуста-Уэстленд" HH-101A "Цезарь", военный вариант гражданского вертолёта AW.101, принадлежит 1-й воздушной бригаде специальных операций ВВС Италии (1st Brigata Aerea Operazioni Speciali). Кроме высадки групп спецназа численностью до 30 человек, он может использоваться для поисково-спасательных работ, а также эвакуации раненых (https://www.defenseforces.com) Источник изображения: warspot.ru

"Аэроспасьяль" AS.332 "Супер Пума" немецкой полиции — одна из основных "рабочих лошадок" немецкого полицейского спецназа GSG 9 (https://www.bundespolizei.de) Источник изображения: warspot.ru

Американские спецназовцы имеют возможность использовать весь спектр продукции развитой отечественной авиапромышленности — начиная от маленьких "ЭмДи Хеликоптерс" MH-6 "Литтл Бёрд", специального варианта более старого "Хьюза" OH-6 "Кайюса" (https://www.thedrive.com) Источник изображения: warspot.ru

"Ночные сталкеры" 160-го авиационного полка специальных операций используют специальную модификацию проверенного тяжёлого "Боинг" MH-47G "Чинук" (https://theaviationist.com) Источник изображения: warspot.ru

Бельгийские коммандос сухопутных войск (Special Forces Group) применяют вертолёты "Эйрбас" NH90 (https://www.airbus.com) Источник изображения: warspot.ru

Многочисленные израильские спецподразделения используют различные вертолёты американского производства. В данном случае это одна из модификаций хорошо всем известного вертолёта "Сикорский" UH-60 "Блэк Хоук" (https://rehovot.news) Источник изображения: warspot.ru

Спецподразделение ВМФ Индии MARCOS (Marine Commando Force — "Морские диверсионные силы") использует в качестве десантных старые "Сикорский" S-61 "Си Кинг" (https://www.indiannavy.nic.in) Источник изображения: warspot.ru

Этот "Эйрбас" H225M "Каракал" принадлежит спецназу военно-морского флота Франции (https://www.airbus.com) Источник изображения: warspot.ru

Силы специальных операций Беларуси используют Ми-8 и Ми-17 российского производства (https://www.sb.by) Источник изображения: warspot.ru

Для подавляющего большинства задач, требующих применения вертолётов, российские спецподразделения применяют проверенные временем Ми-8 и Ми-17 различных модификаций (https://defencerussia.wordpress.com) Источник изображения: warspot.ru

Довольно экзотическое испанское спецподразделение ВВС Испании EZAPAC (Eskadrilla de Zapadores Paracaidistas — "парашютная сапёрная эскадрилья") использует проверенные "Супер Пумы" (https://hiveminer.com) Источник изображения: warspot.ru

Служба специального назначения "А" Комитета национальной безопасности Казахстана в основном летает на российских Ми-17, однако в небольшом количестве имеются подаренные американцами "Хьюи", а также запечатлённые на этом снимке построенные по лицензии в Казахстане лёгкие "Еврокоптер" EC145 (https://sarbaz.kz) Источник изображения: warspot.ru

Канадские спецназовцы из спецподразделения JTF2 (Joint Task Force 2 — 2-я объединённая оперативная группа) используют скромные "Белл" CH-146 "Гриффон" (https://hiveminer.com) Источник изображения: warspot.ru

Для норвежцев из спецподразделения FSK (Forsvarets Spesialkommando), одной из основных задач которого является охрана нефтяных вышек в Северном море, вертолёты просто необходимы. В данном случае это "Белл" 412 — ближайший "родственник" канадского "Гриффона" (https://www.airsoftnorge.com) Источник изображения: warspot.ru

Польское спецподразделение "Гром" (GROM) для учёбы использует старенькие отечественные вертолёты ПЗЛ W-3 "Сокол" — дальнейшее развитие советского Ми-2 (http://fundacjacichociemnych.pl) Источник изображения: warspot.ru

Знаменитый британский 22-й полк Специальной воздушной службы часто применяет в своих целях вертолёты "Еврокоптер" AS.365 "Дофин II" (https://www.thedrive.com) Источник изображения: warspot.ru

Немецкое командование сил специального назначения KSK (Kommando Spezialkrfte) использует в своих целях полтора десятка лёгких вертолётов "Эйрбас" H145M (https://www.airbus.com) Источник изображения: warspot.ru

Спецподразделение SSG (Special Services Group) пакистанского армейского спецназа использует российские Ми-17 (https://army-news.ru) Источник изображения: warspot.ru

В распоряжении спецназа Китайской Народной Республики довольно широкий ряд моделей вертолётной техники. На переднем плане высаживает десант Z-8, он же лицензионный французский "Аэроспасьяль" SA.321 "Супер Фрелон", на заднем плане Z-6 — купленный в России Ми-17 (eng.chinamil.com.cn) Источник изображения: warspot.ru