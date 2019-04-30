Больше не в топ-5: как Россия сократила военные расходы

Россия не попала в топ-5 стран с наибольшими военными расходами

Россия больше не входит в топ-5 стран по уровню военных расходов. Снизив уровень затрат на оборону в 2018 году на 3,5%, до $61,4 млрд, наша страна впервые с 2006 года опустилась на шестое место в мире. Лидер, как обычно, США с $649 млрд, обгоняющие Китай на более чем $400 млрд.

Российская Федерация опустилась на шестое место в рейтинге стран с самыми высокими расходами на военные нужды. Такие данные по итогам 2018 года приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), передает НСН.

Снижение расходов на оборону России происходит уже второй год подряд. В прошлом году было потрачено $61,4 млрд. Наша страна не вошла в первую пятерку впервые с 2006 года. РФ наращивала оборонный бюджет в рамках программы военной модернизации с 2011 по 2015 год. При этом даже после снижения расходов Москва тратит на армию больше практически всех стран в Европе.

В мировой топ-5 вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на их долю пришлось 60% мировых военных расходов. Соединенные Штаты потратили в прошлом году $649 млрд на оборону, что превышает расходы оказавшегося на втором месте Китая более чем на $400 млрд.

"В прошлом году на США и Китай пришлась половина мировых военных расходов. Более высокий уровень глобальных военных затрат в 2018 году является результатом существенного роста расходов этих двух стран", - отмечается в докладе шведского института.

Увеличение военных расходов США исследователи связывают с программой закупок вооружений, принятой администрацией президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет КНР возрос до $250 млрд, траты Пекина на военные нужды выросли в 10 раз с 1994 года.

Рост трат на оборону зафиксирован в странах Восточной Европы. Кроме Украины, больше денег тратят Польша, Болгария, Латвия и Литва.

"Рост в Центральной и Восточной Европе вызван в основном нарастающим ощущением угрозы со стороны России. И это несмотря на то, что российские военные расходы сокращаются уже два года подряд", - подчеркнул научный сотрудник SIPRI Петер Веземан.

При этом Россия - второй в мире крупнейший экспортер военной техники и оружия. На первом месте опять находятся США. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, объемы российского военного экспорта снизились на 17%, в то время как американский экспорт возрос на 29%. Всего Москва поставила вооружение в 48 стран

Пять крупнейших торговцев оружием - США, Россия, Франция, Германия и Китай - за 2014-2018 годы обеспечили 75% объемов продаж на мировом рынке вооружений.

Экспорт российского оружия за тот же период снизился из-за сокращения покупок оружия Индией и Венесуэлой.

Крупнейший регион-импортер оружия - Азия и Океания. Туда продаются 40% мирового рынка вооружений. Больше всего покупают Индия, Австралия, Китай, Вьетнам и Южная Корея.

Отметим, что в начале апреля 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин, равно как и Вашингтон, тратят на военные расходы слишком много денег.

"И эти три страны, я думаю, могли бы вместе остановить эти расходы и потратиться на что-то более полезное для долгосрочного мира. Думаю, было бы намного лучше, если бы мы объединились и не производили это оружие",

- заявил Трамп. Однако дела расходятся со словами.

В проекте военного бюджета США на 2020 финансовый год утверждается, что предусмотренные документом изменения позволяют остаться США превосходящей военной силой в мире, гарантируют сохранение равновесия сил в ключевых регионах мира в пользу Америки, обеспечивают прогресс и международный порядок, который в наибольшей степени способствует американской безопасности и процветанию.

Для минобороны США на 2020 год запрашивается $718 млрд, что на $33 млрд (или на 5%) больше, чем в 2019 финансовом году. В США на фоне общего увеличения бюджета министерства обороны с 2017 до 2019 года на 15% наблюдается повышение роли военных расходов в бюджете страны (на 0,6%) и валовом внутреннем продукте (на 0,2%).

В 2017 году бюджет министерства обороны Российской Федерации был в 10,6 раза меньше, чем военный бюджет США, и составлял 19,3% от бюджета страны и 3,4% от ВВП. В Штатах в этом же году военные расходы составляли 14,3% от бюджета страны и 2,9% от валового внутреннего продукта. При этом Вашингтон требует от союзников по НАТО наращивать расходы и больше денег выделять на армию, но настойчивые призывы Трампа вперемешку с угрозами вызывают неоднозначную реакцию в Европе: ряд стран, как Польша, соглашаются тратить больше, а Германия и Норвегия выступают против таких мер.

Иван Апулеев