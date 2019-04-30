Больше не в топ-5: как Россия сократила военные расходы
Россия не попала в топ-5 стран с наибольшими военными расходами
Россия больше не входит в топ-5 стран по уровню военных расходов. Снизив уровень затрат на оборону в 2018 году на 3,5%, до $61,4 млрд, наша страна впервые с 2006 года опустилась на шестое место в мире. Лидер, как обычно, США с $649 млрд, обгоняющие Китай на более чем $400 млрд.
Российская Федерация опустилась на шестое место в рейтинге стран с самыми высокими расходами на военные нужды. Такие данные по итогам 2018 года приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), передает НСН.
В мировой топ-5 вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на их долю пришлось 60% мировых военных расходов. Соединенные Штаты потратили в прошлом году $649 млрд на оборону, что превышает расходы оказавшегося на втором месте Китая более чем на $400 млрд.
"В прошлом году на США и Китай пришлась половина мировых военных расходов. Более высокий уровень глобальных военных затрат в 2018 году является результатом существенного роста расходов этих двух стран", - отмечается в докладе шведского института.
Увеличение военных расходов США исследователи связывают с программой закупок вооружений, принятой администрацией президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет КНР возрос до $250 млрд, траты Пекина на военные нужды выросли в 10 раз с 1994 года.
Рост трат на оборону зафиксирован в странах Восточной Европы. Кроме Украины, больше денег тратят Польша, Болгария, Латвия и Литва.
При этом Россия - второй в мире крупнейший экспортер военной техники и оружия. На первом месте опять находятся США. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, объемы российского военного экспорта снизились на 17%, в то время как американский экспорт возрос на 29%. Всего Москва поставила вооружение в 48 стран
Пять крупнейших торговцев оружием - США, Россия, Франция, Германия и Китай - за 2014-2018 годы обеспечили 75% объемов продаж на мировом рынке вооружений.
Экспорт российского оружия за тот же период снизился из-за сокращения покупок оружия Индией и Венесуэлой.
Крупнейший регион-импортер оружия - Азия и Океания. Туда продаются 40% мирового рынка вооружений. Больше всего покупают Индия, Австралия, Китай, Вьетнам и Южная Корея.
Отметим, что в начале апреля 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин, равно как и Вашингтон, тратят на военные расходы слишком много денег.
- заявил Трамп. Однако дела расходятся со словами.
В проекте военного бюджета США на 2020 финансовый год утверждается, что предусмотренные документом изменения позволяют остаться США превосходящей военной силой в мире, гарантируют сохранение равновесия сил в ключевых регионах мира в пользу Америки, обеспечивают прогресс и международный порядок, который в наибольшей степени способствует американской безопасности и процветанию.
Для минобороны США на 2020 год запрашивается $718 млрд, что на $33 млрд (или на 5%) больше, чем в 2019 финансовом году. В США на фоне общего увеличения бюджета министерства обороны с 2017 до 2019 года на 15% наблюдается повышение роли военных расходов в бюджете страны (на 0,6%) и валовом внутреннем продукте (на 0,2%).
В 2017 году бюджет министерства обороны Российской Федерации был в 10,6 раза меньше, чем военный бюджет США, и составлял 19,3% от бюджета страны и 3,4% от ВВП. В Штатах в этом же году военные расходы составляли 14,3% от бюджета страны и 2,9% от валового внутреннего продукта. При этом Вашингтон требует от союзников по НАТО наращивать расходы и больше денег выделять на армию, но настойчивые призывы Трампа вперемешку с угрозами вызывают неоднозначную реакцию в Европе: ряд стран, как Польша, соглашаются тратить больше, а Германия и Норвегия выступают против таких мер.
Иван Апулеев
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