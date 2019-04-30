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30.04.2019
WarSpot

"Бумеранги" превзошли ожидания

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Источник изображения: warspot.ru

Российская боевая платформа "Бумеранг" успешно прошла предварительные испытания. Машина превзошла требования, изложенные в техзадании Минобороны России.

"Превышение характеристик касалось скоростных показателей, а также показателей, касающихся преодоления препятствий", — рассказал в интервью агентству РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

Один из вариантов боевой машины на базе платформы "Бумеранг".

Источник изображения: iz.ru

В феврале 2016 года Красовицкий заявлял о том, что стартовали предварительные испытания платформы "Бумеранг". Серийное производство новых боевых машин планировали начать в 2017 году.

"Бумеранг" является унифицированной колёсной платформой, на базе которой планируется создание ряда боевых машин для армии. Боевая машина пехоты К-17 на базе платформы "Бумеранг" впервые была показана широкой публике 9 мая 2015 года на московском Параде Победы. Машина имеет колёсную формулу 8?8, её двигатель расположен в передней части, а люк для высадки десанта — в кормовом отделении.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
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