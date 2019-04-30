"Бумеранги" превзошли ожидания

Российская боевая платформа "Бумеранг" успешно прошла предварительные испытания. Машина превзошла требования, изложенные в техзадании Минобороны России.

"Превышение характеристик касалось скоростных показателей, а также показателей, касающихся преодоления препятствий", — рассказал в интервью агентству РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

Один из вариантов боевой машины на базе платформы "Бумеранг". Источник изображения: iz.ru

В феврале 2016 года Красовицкий заявлял о том, что стартовали предварительные испытания платформы "Бумеранг". Серийное производство новых боевых машин планировали начать в 2017 году.

"Бумеранг" является унифицированной колёсной платформой, на базе которой планируется создание ряда боевых машин для армии. Боевая машина пехоты К-17 на базе платформы "Бумеранг" впервые была показана широкой публике 9 мая 2015 года на московском Параде Победы. Машина имеет колёсную формулу 8?8, её двигатель расположен в передней части, а люк для высадки десанта — в кормовом отделении.