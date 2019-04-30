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30.04.2019
Военное обозрение

Пилотов F-22 вооружат новым оружием на случай катапультирования в тылу врага

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Защита летчика в случае его приземления на враждебной территории становится все более актуальной. Необходимость в мощном оружии индивидуальной обороны обретает особую важность с учетом того, с каким противником все чаще приходится иметь дело пилотам как российских, так западных ВВС. В ВВС США задались вопросом, как решить эту проблему

Источник изображения: topwar.ru

Если противник готов соблюдать хотя бы часть условий Женевских конвенций, то экстремисты разных мастей видят в пилоте лишь объект жестокой пропаганды. Достаточно вспомнить судьбу летчика иорданских ВВС, сожженного заживо представителями террористической группировки "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации – прим.ред.) 3 января 2015 года.

Пилот Су-25 российских ВВС Роман Филипов, катапультировавшись, отстреливался от боевиков из "Стечкина", а после подорвал себя гранатой, уничтожив несколько террористов.

ВВС США, проанализировав ситуацию и придя к выводу, что пилотам необходимо более мощное оружие, чем имеющиеся в арсенале пилотов ножи и пистолеты М17, начали вооружать всех пилотов боевых самолетов новым ультракомпактным оружием самообороны летного экипажа (ASDW) - штурмовыми винтовками GAU-5A, созданными на базе карабина М-4. Оружие предназначено в случае катапультирования в тылу врага.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент вооружение постепенно начинает доходить до конечного пользователя. На днях 3-е крыло ВВС США, сообщило на своей странице в Facebook, что новое оружие самообороны летного экипажа GAU-5A увеличит огневые возможности пилотов истребителей F-22 в том случае, если им когда-либо придется катапультироваться на вражеской территории. Публикация была сделана после того, как пилоты эскадрильи "Рапторов" ознакомились с новым оружием и провели тестовые стрельбы.

Винтовка имеет компактные размеры, высокие огневую мощь и надежность. Она разработана с учетом того, чтобы вписаться в стандартный комплект выживания для сбитых экипажей истребителей и бомбардировщиков, расположенный под сиденьем.

Новое оружие самообороны хранится в разобранном виде, однако его можно быстро собрать, в отличие от М-16 и М-4 сборка не требует соединения мелких элементов. Сборка/разборка легко осуществляется за 60 секунд, причем те же параметры сохранены в условиях малой освещенности.

Конструкция механизма сборки

Источник изображения: topwar.ru

Конструкция механизма сборки

Источник изображения: topwar.ru

Конструкция механизма сборки

Источник изображения: topwar.ru

Представители ВВС Соединенных Штатов заявили, что призвано не заменить какой-либо элемент в наборе выживания, а лишь дополнить его. Это означает, что нож и пистолет, находящиеся в нем на данный момент, сохранят свое место и впредь.

В наборе также будут находиться четыре полных магазина со стандартными патронами калибра 5.56, по 30 штук в каждом. Прицельная дальность стрельбы укороченной штурмовой винтовки – 200 метров.

Важным моментом при разработке было то, что автомату нужно было вписаться в определенные параметры - 16х14х3,5 дюйма (приблизительно 40,5х35,5х9 см).

Помимо экипажей F-22 данный автомат получат пилоты A-10, B-1, B-2, B-52, F-15C, F-15E и F-16.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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B-2 Spirit
B-52
F-15
F-16
F-22
M4 Carbine
В-1В Lancer
Противник-ГЕ
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