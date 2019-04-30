Армения получит доступ к данным российских спутников дистанционного зондирования Земли

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") и ведущая армянская компания в области использования результатов космической деятельности ЗАО "Геокосмос" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, сообщает пресс-служба РКС.

"В ходе визита делегации ЗАО "Геокосмос" в РКС, стороны договорились о начале совместной работы по модернизации расположенной в Армении станции приема и обработки данных ДЗЗ, что позволит компании "Геокосмос" получать данные в режиме прямого сброса со спутников ДЗЗ российской орбитальной группировки", - говорится в сообщении РКС, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Стороны заключили сублицензионный договор, согласно которому компания из Армении сможет принимать, использовать в собственных сервисах и распространять данные, получаемые российскими космическими аппаратами ДЗЗ.

Также представители РКС обсудили с армянской делегацией возможности холдинга в области создания приборов для космических аппаратов ДЗЗ, наземной инфраструктуры управления, приема и обработки данных, а также программного обеспечения и цифровых сервисов на базе данных космической съемки.