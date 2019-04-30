Шойгу взялся решить "большую беду ВВС России"

Самолеты ВКС России стоят на аэродромах под открытым небом в любую погоду и время года.

Министерство обороны затеяло дело колоссальной важности: реконструкцию всех основных военных аэродромов страны. Сегодня десятки из них влачат жалкое существование и в случае войны не могут обеспечить ВВС РФ ведение полноценных боевых действий. Cо времен распада СССР этой проблемой в России практически не занимались.

В России началась массовая реконструкция военных аэродромов для более оперативного применения авиации и ее безопасной эксплуатации. Как рассказал в пятницу глава Минобороны Сергей Шойгу, реконструкция и ремонт затронет 106 аэродромов.

Всего планируется отремонтировать свыше 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов и построить более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов.

За последние пять лет в России было объявлено о завершении реконструкции 12 аэродромов: работы прошли в Ахтубинске, Витязево, Ейске, Кореновске, Крымске, Липецке, Моздоке, Приволжском, Североморске-1, Чкаловске, Чкаловском и Энгельсе. В этом году в строй планируется ввести шесть современных авиационных тренажеров на аэродромах Вязьма, Домна, Морозовск, Пушкин, Торжок и Рязань.

Стоит отметить, что это редкие примеры – и, по сути, со времен распада СССР проблемой реконструкции военных аэродромов в России практически не занимались. Решение о реконструкции аэродромов вызвано, конечно же, не просто волей Сергея Шойгу – сама жизнь заставила это сделать, потому что вышли все сроки эксплуатации аэродромов, не ремонтировавшихся с советских времен. Тогда межремонтный срок для аэродромов составлял 18 лет.

Но и состояние уже реконструированных аэродромов не вызывает оптимизма, признался газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в ВВС РФ. "На некоторых просто положили свежий бетон на полосу, но все радиотехническое и светотехническое оборудование оставили старое советское и уже давно отслужившее свои сроки. То есть это показуха, пародия на ремонт. Мы при ремонте десятка аэродромов умудрились растянуть сроки в разы, так и не доведя ни один до ума, так с чего вдруг сто отремонтируем идеально?" – риторически спрашивает собеседник.

Ремонт аэродромов – "дело, несомненно, крайне важное", согласен собеседник, однако задается вопросом,

где Минобороны возьмет по пять–восемь и более миллиардов на ремонт каждого из них.

"Еще один вопрос: кто будет базироваться на той сотне отремонтированных аэродромов, если действующие ВВС – жалкая пародия на ВВС СССР? Если на каждый из них будут заказаны новые самолеты и вертолеты – это одно, а если все ради ремонта взлетно-посадочной полосы – это вовсе иное дело", – размышляет источник газеты ВЗГЛЯД. Важно отметить, что в случае закупки новых машин речь пойдет об "астрономических суммах".

Бывший главком ВВС России генерал армии Владимир Михайлов выразил сожаление в связи с действиями предшественника Шойгу на посту министра – Анатолия Сердюкова, который "резко уменьшил количество аэродромов". "Многие военные аэродромы были заброшены. Это вылилось в большую беду, о которой не говорят, поскольку не хотят тревожить эту тему", – посетовал генерал. Зато нынешнее решение Шойгу генерал назвал "очень нужным". "Аэродромная сеть для такой огромной по территории страны, как Россия, это очень важная тема. Чем лучше и шире военная аэродромная сеть, тем безопаснее для полетов и выполнения всех поставленных задач", – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД.

Даже если обещанную реконструкцию и удастся провести, оговаривается источник газеты ВЗГЛЯД, после этого аэродромы будет необходимо содержать, что тоже обойдется в огромные суммы. Это подразумевает, что у Минобороны должна появиться целая программа не только по ремонту, но и по их содержанию – "чтобы они на сто процентов работали, а не простаивали, иначе они быстро зачахнут", – сказал собеседник.

"Надо будет менять штаты воинских частей, иначе некому будет обслуживать вновь построенные и реконструированные аэродромы. Иначе говоря, это решение подразумевает гигантскую реформу вообще всех ВВС", – поделился собеседник.

"Построить аэродром или реконструировать его, чтобы он простаивал без авиации, не прокатит", – отмечает источник. Раньше отдельные батальоны связи и РТО (обслуживания радиотехнического оборудования) были отдельно от авиационно-технических баз. Аэродром мог запросто стоять и быть рабочим без постоянного базирования на нем авиации. Сейчас они объединены в состав авиабаз. А штата хватает на обслуживание только одного аэродрома, его не поделить просто так на два аэродрома и более", – пояснил источник.

Независимый военный эксперт Антон Лавров пояснил, что всего в России осталось несколько сотен военных аэродромов, если учитывать и те, что можно считать заброшенными. "Фактически в новую программу включены все действующие военные аэродромы. Они не все будут капитально отремонтированы. Здесь речь идет о создании необходимых вспомогательных служб. Это помещения для ремонта, обслуживания современных сложных самолетов. Это серьезная и нужная задача. Проблема давно назрела", – сказал Лавров газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, аэродромы начали зарастать травой не при Сердюкове, а еще с начала 90-х. Эксперт добавил, что в советское время "на один полк полагался один аэродром". Однако затем порядок менялся.

"Например, в ходе реформы Сердюкова система была реорганизована. И одна авиабаза могла быть теперь рассредоточена по нескольким аэродромам,

– отметил он. – Сейчас вернулись к системе, когда одна часть базируется на одном аэродроме".

Словом, планы у Минобороны, несомненно, благие – и хорошо, что у Шойгу дошли руки до этой важнейшей проблемы ВВС России. Остается надеяться, что они будут реализованы, причем не спустя рукава. И еще – важно, чтобы при этой реконструкции были учтены и излечены традиционные беды российской военной авиации. В частности, необходимо создать укрытия и ангары для всех самолетов, которые будут базироваться на обновленных на аэродромах. Именно так и делается в ВВС других стран – в то время как в России до сих пор на большинстве аэродромов самолеты прикрыты от дождя и снега разве что брезентом. В итоге техника стоимостью в миллиарды рублей приходит в негодность гораздо раньше положенного. В то время как ангары по сравнению со стоимостью самолетов обходятся, по сути, в копейки. Следовательно, эти расходы окупятся для ВВС РФ многократно.

Для сравнения: в США вооруженные силы используют свыше 300 аэродромов, из которых для постоянного базирования военной авиации задействуются около 200. Из них около 160 являются военными, а остальные – совместного использования с гражданской авиацией, сообщается на сайте Militaryarticle.

Никита Коваленко, Оксана Борисова