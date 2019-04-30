Delfi: в Эстонии стартуют учения НАТО "Весенний шторм"

Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии.

В понедельник на территории Эстонии начинаются крупнейшие трехнедельные учения сил обороны «Весенний шторм», в которых примут участие более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран. Учения в основном пройдут на территории Ляэнеского и Ида-Вируского уездов. В ходе учений с 29 апреля до 17 мая военнослужащие будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий.

В понедельник на территории Эстонии начинаются крупнейшие трехнедельные учения Сил обороны "Весенний шторм", в которых примут участие более 9000 военнослужащих из 13 стран. Учения в основном пройдут на территории Ляэнеского и Ида-Вируского уездов.

Об этом, как передает "Делфи", сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны, отметив, что в ходе учений с 29 апреля до 17 мая военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач.

Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава Первой пехотной бригады, наиболее интенсивная часть маневров пройдет со 2 по 10 мая.

В учениях примут участие подразделения подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав Первой и Второй пехотных бригад, тыловые структуры, личный состав ополчения Кайтселийт. В маневрах также будут задействованы военнослужащие дислоцированных в Эстонии тактических групп НАТО, прибывающие на время учений в Эстонию военнослужащие из стран-союзников и партнеров по коалиции.

В учениях примут участие сотни единиц техники - бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки. В воздушном пространстве Эстонии будут перемещаться самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В их числе истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, польские штурмовики Су-22, вертолеты ВВС Великобритании и США Wildcat, Apache и Pavehawk.

В учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников, с 6 по 9 мая в портах Таллина и Ляэнеского уезда пройдет наиболее активная часть маневров с участием военных моряков.

По предварительным планам, в нынешних учениях "Весенний шторм" примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

В основном учения с 29 апреля по 17 мая пройдут на территории Ляэне-Вируского и Ида-Вируского уездов, однако часть их планируется провести также и в Харьском и Йыгеваском уездах.

Маневры пройдут в таких волостях как Алутагузе, Люганузе, Йыхви, Тойла, Винни и Виру-Нигула, а также в городах Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу.

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