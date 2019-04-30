Ствол разорвало вдребезги: Т-55 получил необычные повреждения
Т-55, принадлежащий одному из подразделений Правительства национального согласия (ПНС), контролирующих столицу Ливии, получил необычные повреждения. Судя по видео, появившемуся в Сети, у боевой машины практически полностью разорвало ствол 100-мм пушки.
Knocked-out #GNA tank in #Tripoli operation pic.twitter.com/j6m5ivQDfw— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 27 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Данных, почему это произошло, пока нет. Возможно, это случилось из-за попадания вражеского боеприпаса, хотя не исключено, что у орудия полностью был выработан ресурс или попался некондиционный снаряд. Также пока неизвестно, насколько сильно пострадал экипаж.
В то же время бойцы фельдмаршала Хафтара заявили, что им удалось захватить два танка сил ПНС, один из которых - Т-62, а также самоходную 155-мм гаубицу итальянского производства Palmaria.
"Шестьдесят второй", по всей видимости, во время маневрирования оказался на заболоченном участке. Машина забуксовала и была брошена экипажем.
#LNA managed today to advance in #Zatarna village Northern west #Tarhona, seizing two #GNA tanks and a bulldozer pic.twitter.com/7RyOzcesme— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 27 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Танк прошел небольшую доработку - на башне появился стальной щит, прикрывающий стрелка крупнокалиберного пулемета ДШК.
Т-62 были замечены у хафтаровцев и во время переброски подкреплений к Триполи.
#LNA armored reinforcements in to #Tripoli pic.twitter.com/NBM2NeqQAH— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 27 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
До недавнего времени стороны, вовлеченные во внутренний вооруженный конфликт, в основном применяли Т-55. Более современные Т-72 понесли большие потери в ходе гражданской войны 2011 года и поэтому сейчас встречаются значительно реже. "Шестьдесят вторые" тогда в боях использовались мало - в результате сотни штук сохранились на базах хранения. Поэтому сейчас их по возможности восстанавливают и отправляют в бой.
Алексей Моисеев
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