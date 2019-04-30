Минобороны Греции намерено приобрести БЛА MQ-9 "Рипер"

ЦАМТО, 29 апреля. По сообщениям греческих СМИ, Минобороны Греции приняло решение закупить три БЛА MQ-9 "Рипер" американского производства для повышения обороноспособности страны и расширения возможностей по ведению разведки над Эгейским морем.

Как сообщает Greece.greekreporter.com со ссылкой на сообщение телеканала ANT, продажа, стоимость которой оценивается в 50 млн. евро, предусматривает покупку MQ-9 "Рипер" компании General Atomics Aeronautical Systems и двух наземных станций управления.

ВС Греции уже длительное время испытывают потребность в БЛА класса MALE для обеспечения возможности выполнения разведывательных задач в течение продолжительного времени, а, при необходимости, и атаки наземных целей.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2018 года МО Греции рассматривало возможность подписания лизингового соглашения на поставку 7 израильских средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Херон" сроком на три года. Стоимость контракта оценивалась в 35,5 млн. евро (44 млн. долл.).

Названная же греческим телеканалом стоимость продажи MQ-9 "Рипер" в 50 млн. евро вызывает сомнения. Для сравнения, запрошенная у ВС Испании за 4 БЛА данного типа и две наземные станции сумма составила 243 млн. долл.