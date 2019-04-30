В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам

Эту должность занял советник гендиректора госкорпорации Александр Блошенко

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина по науке, назначен новым исполнительным директором Роскосмоса по перспективным программам и науке вместо экс-гендиректора ЦНИИмаш Олега Горшкова. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В Роскосмосе назначили нового исполнительного директора по перспективным программам и науке, пост занял Александр Блошенко. Соответствующий приказ подписан в пятницу", - отметил собеседник агентства. Он не уточнил текущий статус Горшкова.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС назначение Блошенко.

В госкорпорации в настоящее время имеется несколько исполнительных директоров, в том числе по экономике (Павел Суворов), пилотируемым космическим программам (Сергей Крикалев), финансам (Юрий Поляков) и т.д.

Блошенко родился в 1984 году в Московской области. Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук в одном из институтов Российской академии наук. Там он проработал 13 лет. В 2017 году перешел в секретариат заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, где курировал научно-техническую деятельность.