В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
Эту должность занял советник гендиректора госкорпорации Александр Блошенко
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина по науке, назначен новым исполнительным директором Роскосмоса по перспективным программам и науке вместо экс-гендиректора ЦНИИмаш Олега Горшкова. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"В Роскосмосе назначили нового исполнительного директора по перспективным программам и науке, пост занял Александр Блошенко. Соответствующий приказ подписан в пятницу", - отметил собеседник агентства. Он не уточнил текущий статус Горшкова.
В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС назначение Блошенко.
В госкорпорации в настоящее время имеется несколько исполнительных директоров, в том числе по экономике (Павел Суворов), пилотируемым космическим программам (Сергей Крикалев), финансам (Юрий Поляков) и т.д.
Блошенко родился в 1984 году в Московской области. Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук в одном из институтов Российской академии наук. Там он проработал 13 лет. В 2017 году перешел в секретариат заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, где курировал научно-техническую деятельность.
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