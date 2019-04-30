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30.04.2019
ТАСС

В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам

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Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Эту должность занял советник гендиректора госкорпорации Александр Блошенко

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина по науке, назначен новым исполнительным директором Роскосмоса по перспективным программам и науке вместо экс-гендиректора ЦНИИмаш Олега Горшкова. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В Роскосмосе назначили нового исполнительного директора по перспективным программам и науке, пост занял Александр Блошенко. Соответствующий приказ подписан в пятницу", - отметил собеседник агентства. Он не уточнил текущий статус Горшкова.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС назначение Блошенко.

В госкорпорации в настоящее время имеется несколько исполнительных директоров, в том числе по экономике (Павел Суворов), пилотируемым космическим программам (Сергей Крикалев), финансам (Юрий Поляков) и т.д.

Блошенко родился в 1984 году в Московской области. Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук в одном из институтов Российской академии наук. Там он проработал 13 лет. В 2017 году перешел в секретариат заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, где курировал научно-техническую деятельность.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
30.04.2019 10:34
Как рассказывал моему приятелю Нил Амстронг, возвращаясь на Землю с Луны в автоматическом режиме они чуть не промахнулись мимо Земли и с трудом попали на Землю в ручном режиме.
Людям надо верить во что-то, хотя бы в воскрешение Христа, которого сами же и распяли.
Но в науке слепая вера ведёт к тому, что коэффициент неидеальности теории приписывают «коэффициенту неидеальности» полупроводников, как в расчётах вольт-амперных характеристик p-n переходов. Так и в гравитации, если не учесть, что сама степень проходит с расстоянием значения от 1.676 до нуля, маловероятны успешные полёты не только на Марс, но и на Луну.
http://www.rusnor.org/network/social/user/10216/blog/3815/#comment
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