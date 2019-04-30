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30.04.2019
Военно-промышленный курьер

Минобороны РФ безвозмездно передало Киргизии военную технику

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два многоцелевых вертолета среднего класса Ми-8МТ и девять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М передало российское военное ведомство Киргизии в рамках безвозмездной военно-технической помощи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это проверенная и надежная техника, способная выполнять широкий круг задач", - сказал С.Шойгу на церемонии передачи боевой техники, которая прошла в понедельник на российской авиационной базе в Канте (Киргизия).

По словам министра, "в условиях горной местности и труднодоступности многих населённых пунктов вертолёты расширят возможности по выполнению транспортных и поисково-спасательных задач".

Бронированные разведывательно-дозорные машины, сказал С.Шойгу, "повысят боеспособность и мобильность подразделений сухопутных войск".

С.Шойгу отметил, что в России развитие дружественных и союзнических отношений рассматривают как важный фактор сохранения региональной стабильности.

"Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности", - заявил министр обороны РФ.

Он назвал примечательным факт, что передача техники проходит на российской авиационной безе "Кант".

"В последнее время, - сказал министр, - для её нормальной жизнедеятельности киргизской стороной много сделано. Мы благодарны вам за это".

База, отметил С.Шойгу, является важным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ и предназначена для отражения военной агрессии и проведения контртеррористических операций. "Здесь уже базируется авиазвено киргизской военно-транспортной авиации. Лётчики двух стран плечом к плечу успешно выполняют боевые задачи в небе республики.Продолжим реализовывать совместные планы в оборонной сфере и оказывать содействие киргизским коллегам в укреплении национальных Вооруженных сил",  - сказал С.Шойгу.

Он выразил уверенность, что только вместе российские и киргизские военные смогут эффективно противостоять любым вызовам и угрозам  безопасности двух государств.

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Киргизия
Россия
Продукция
БРДМ-2
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
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