Финский "Калашников" прошел модернизацию

Финский Rynnakkokivaari 62 (RK 62) прошел масштабную модернизацию.

Как сообщает Warspot со ссылкой на пресс-службу Минобороны Финляндии, первые партии автоматов RK 62М начали поступать в боевые подразделения.

С 1962 года финские компании Valmet и SAKO производили лицензионную копию автомата Калашникова под названием RK 62. В 2015 году военное ведомство запустило программу по модернизации автомата, результатом которой стал RK 62М в трех модификациях (М1, М2 и М3).

По сути, RK 62М1, М2 и М3 — один и тот же автомат, использующий базовую конструкцию АК. Друг от друга версии отличаются типом приклада, а также набором аксессуаров. Калибр остался "родным" — 7,62?39 мм.

В военном ведомстве указывают, что благодаря возможности установки современных аксессуаров модернизированная версия автомата прослужит до 2030-х годов. Общая стоимость работ по модернизации обошлась в €12,6 млн.