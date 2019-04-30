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30.04.2019
Военно-промышленный курьер

Финский "Калашников" прошел модернизацию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Финский Rynnakkokivaari 62 (RK 62) прошел масштабную модернизацию.

Как сообщает Warspot со ссылкой на пресс-службу Минобороны Финляндии, первые партии автоматов RK 62М начали поступать в боевые подразделения.

С 1962 года финские компании Valmet и SAKO производили лицензионную копию автомата Калашникова под названием RK 62. В 2015 году военное ведомство запустило программу по модернизации автомата, результатом которой стал RK 62М в трех модификациях (М1, М2 и М3).

По сути, RK 62М1, М2 и М3 — один и тот же автомат, использующий базовую конструкцию АК. Друг от друга версии отличаются типом приклада, а также набором аксессуаров. Калибр остался "родным" — 7,62?39 мм.

В военном ведомстве указывают, что благодаря возможности установки современных аксессуаров модернизированная версия автомата прослужит до 2030-х годов. Общая стоимость работ по модернизации обошлась в €12,6 млн.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Beretta
Концерн Калашников
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