"Весенний шторм": новые учения НАТО у российских границ

Учения НАТО "Весенний шторм" стартуют в Эстонии 29 апреля

Крупнейшие в Эстонии международные учения "Весенний шторм", которые проходят под эгидой НАТО, начинаются 29 апреля и продлятся до 17 мая. В них примут участие более 10 тыс. военнослужащих из 13 стран и сотни единиц техники. Тренировки будут проходить недалеко от российской границы, что вызывает настороженность в Москве.

В Эстонии в понедельник, 29 апреля, стартуют крупнейшие в стране международные учения под эгидой НАТО "Весенний шторм". Участие в них примут более 10 тыс. военнослужащих из 13 стран, сообщили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии. Там отметили, что

основной задачей трехнедельных маневров, которые продлятся с 29 апреля до 17 мая, является повышение готовности к выполнению тактических задач, отработка синхронизации планирования боевых действий и сотрудничества в управлении.

В учениях будут участвовать военнослужащие из Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

"Учения "Весенний шторм" в этом году пройдут в северо-восточной части Эстонии. В них примут участие почти 10 тыс. военнослужащих, в том числе военные контингенты Великобритании и Бельгии из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО и военнослужащие эстонских Сил обороны", - указали в заявлении пресс-службы.

От Эстонии в маневрах примут участие подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав Первой и Второй пехотных бригад, а также народного ополчения (кайтселийт). К ним присоединятся военнослужащие дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО и стран-союзников и партнеров, которые прибудут в республику на время учений.

В ходе отработки поставленных задач будут задействованы сотни единиц техники, в том числе бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В небе над республикой будут выполнять задания истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk. Помимо этого, в учениях будут участвовать боевые корабли ВМС Эстонии и союзников.

В основном, тренировки будут проходить на территории пограничного с Россией Ида-Вируского уезда. Самый интенсивный этап учений придется на 7-10 мая. По сценарию "Весеннего шторма", учебные бои будут проводиться в городской среде, а "полигонами" станут восемь населенных пунктов, говорится в сообщении управы поселка Нарва-Йыэсуу. Сообщается, что военнослужащие задействуют в ходе маневров холостые патроны и дымовые гранаты.

Как сообщил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, в ходе учений не удастся избежать небольших повреждений дорог, лесов и полей, но весь ущерб будет возмещен.

"Силы обороны либо сами восстанавливали дороги, либо оплачивали их ремонт. О повреждениях следует сообщать мне. Если мы замечаем повреждения, то отмечаем их и всегда связываемся с владельцем", - пояснил генерал порталу эстонского телерадиовещания ERR. Он также поблагодарил жителей страны за то, что они позволили провести учения на своих территориях.

По словам Херема, во время учений не исключено, что боевые машины будут проезжать через заграждения. Он объяснил это тем, что на определенных участках дороги свернуть нельзя, к тому же не всегда понятно, где заканчивается один отрезок дороги и начинается другой. Силы обороны Эстонии оповещают жителей о предстоящих учениях через СМИ и социальные сети и при помощи объявлений.

Иностранные военные начали готовиться к этим учениям больше, чем за неделю до их начала. 20 апреля стало известно, что на авиабазу Эмари под Таллином прибыли пять боевых британских вертолетов AH-64 Apache.

"Прибывшее в Эстонию подразделение является частью 663-й эскадрильи авиакорпуса Сухопутных сил Соединенного Королевства, постоянной базой которой является Уоттишем", - передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

Там сообщили, что британские пилоты будут сотрудничать с дислоцированными в республике военнослужащими и примут участие в "Весеннем шторме".

Глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон назвал размещение вертолетов в Эстонии "жизненно важным", потому что это станет средством сдерживания "очень вероятной агрессии" со стороны России.

"Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развертываем пять ударных вертолетов Apache. Мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации", - пояснил он.

Предполагается, что техника пробудет в балтийской республике около трех месяцев. На расположенную примерно в 150 км от российской границы авиабазу Эмари, куда прибыли вертолеты, также была переброшена и тяжелая техника ВС Франции, в том числе пять танков и более десяти БМП.

Российская сторона на эти действия призвала НАТО прекратить военную активность вдоль ее границ, в том числе размещение в Восточной Европе и Прибалтике дополнительного контингента и армейской инфраструктуры. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что это могло бы стать "важным условием для снижения напряженности".

Лидия Мисник